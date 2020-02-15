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洛宁被命名为“河南省农产品质量安全县”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-28 08:31

　　近日，省政府食品安全委员会命名27个创建单位为“河南省农产品质量安全县”，洛宁县名列其中。

　　洛宁县于2016年启动河南省农产品质量安全县创建工作，次年7月被我省有关部门认定为省级农产品质量安全县创建试点单位，2019年12月顺利通过验收。

　　近年，洛宁县深入贯彻落实习近平总书记关于食品药品安全“四个最严”(最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责)要求，将市场监管、园艺、粮食、林业、教育等单位农产品质量安全监管工作纳入县政府绩效考核体系，形成了齐抓共管的工作格局。截至目前，该县共建立乡镇农产品质量安全监管站18个、企业自检室41个，农产品质量安全追溯平台1个、追溯点24个。

　　据介绍，洛宁县对所有涉农经营门店实行生产经营主体登记备案制度，依托县、乡镇农产品质量安全监管站和部分企业自检室对即将上市的农产品定期开展检测，对通过“三品一标”(无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志)认证的农产品生产经营主体进行奖补，同时狠抓面源污染治理和病死畜禽无害化处理，筑牢了农产品质量安全堤坝。（记者 李三旺 通讯员 赵笑菊）
[ 责任编辑：席倩倩]
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