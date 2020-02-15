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栾川纪检监察机关施重拳助力优化营商环境
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-27 08:40

　　“有了纪检监察机关的服务，我们的营商环境一定会更好，我们企业的发展也一定会更加稳健。”日前，参加栾川县纪检监察机关服务企业发展优化营商环境工作会议的洛阳君山制药有限公司财务总监焦卫国，得知该县纪委监委出台一系列举措着力营造最优营商环境时，激动地说。

　　近日，栾川县纪委监委围绕“服务企业发展，打造最优营商环境”推出一系列举措，着力推动构建“亲”“清”新型政商关系，重点解决行政审批中的突出问题、日常监管中的突出问题、构建“亲”“清”新型政商关系中的突出问题等三个方面12类突出问题。

　　《栾川县纪检监察机关服务企业发展打造最优营商环境实施方案》显示，在上述三个方面12类突出问题中，“门好进、话好听、事难办”、“一网一门一次”改革不力、落实惠企政策“上有政策、下有对策”、“新官不理旧账”、强制或暗示企业购买指定产品等均被列为突出问题。

　　栾川县委常委、县纪委书记、县监委主任买勇告诉记者，该县纪检监察机关将聚焦突出问题，通过建立纪检监察干部联系服务企业“护航员”制度等四项举措，着力实现企业服务监督“全覆盖”“零距离”，营造亲商、护商、富商的浓厚氛围，为企业持续健康发展保驾护航。

　　建立纪检监察干部联系服务企业“护航员”制度。县纪委监委选派纪检监察干部，“一对一”挂点分包联系县内88家重点企业，通过多种途径查找企业发展过程中的困难，通过靠前监督、精准监督、有效监督，切实帮助协调解决企业实际存在的困难。

　　建立保障企业健康发展“监督员”制度。从全县公开聘请企业家、人大代表、政协委员等社会知名人士，作为优化营商环境“监督员”，重点监督涉企执法、优惠政策落地、项目审批和验收、公职人员“慵懒散漫”等方面的问题。

　　开通“廉通企业”网上服务平台。通过及时更新发布优化营商环境相关政策、收集意见建议、相关问题反馈和接受投诉举报等，对公职人员“不作为、慢作为、乱作为”、吃拿卡要、形式主义、官僚主义，以及其他破坏营商环境、干扰影响企业正常生产经营等涉嫌违规违纪违法问题进行实时在线监督。

　　建立职能部门惠企护企政策“明白卡”制度。由县发改委牵头，全县各职能部门参与，印制惠企政策“明白卡”，张贴于企业公示栏、收录进“廉通企业”网上服务平台，建立上下联动机制，打通政策从部门到企业的所有通道，着力解决惠企政策知晓率不高、企业兑现难、申报手续复杂等问题。（记者 李三旺 通讯员 李艳）
[ 责任编辑：马佳佳]
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