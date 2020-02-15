25日零时，参加中考和高考的学生可上网查成绩

洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，25日0时起，今年中考和高考成绩将同步出炉，考生可上网查询成绩。

洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，25日0时起，今年中考和高考成绩将同步出炉，考生可上网查询成绩。

中招录取分数线8月上旬出炉

据洛阳市教育局有关负责人介绍，7月25日0时至8月31日23时59分，参加今年中招考试的城市区考生可登录河南省普通高中综合信息管理系统网站(http://gzgl.haedu.gov.cn)和河南省高中阶段教育招生信息服务平台(http://zk.haedu.gov.cn)，输入准考证号、登录密码查询成绩。

对成绩有异议的考生，可在26日、27日到毕业的初(完)中进行查分登记，申请复核；社会考生可携带准考证到市教育局中招办(位于市三中)查询成绩。

城市区各普通高中录取分数线将在8月上旬出炉。洛阳今年的中招录取，将按照省提前一批(录取时间8月2日，包括空军航空实验班、海军航空实验班)，省提前二批(录取时间为8月3日、4日，包括宏志班、理科实验班、国际班、校园足球实验班、河南省体育中学)，市提前一批、市提前二批、市批次的顺序依次进行。普通高中志愿未被录取的考生，可关注各高中的补录信息；成绩在建档线以下的考生，可转报职业类学校。

高招志愿填报分3次，可修改2次

市招生考试中心有关负责人介绍，25日0时起，考生可以查询高考成绩，高考线上咨询会，也将在25日同步开启。全省高考网上志愿填报系统将于7月26日正式开通。

【关键词】分数查询

考生可关注河南省教育厅政务微信公众平台，订阅成绩预约查询功能，待成绩出来后将自动推送给考生。此外，广大考生还可通过以下三种方式查询成绩：

通过河南省教育厅网站(http://www.haedu.gov.cn)、河南省招生办公室网站(http://www.heao.gov.cn)、河南招生考试信息网(http://www.heao.com.cn)、河南省普通高校招生考生服务平台(https://pzwb.heao.gov.cn)免费查询；

到各县(市)区招办招生考试综合服务大厅免费查询；

在支付宝首页搜索“豫事办”(河南省一站式政务服务平台)进入小程序，或下载“豫事办”App，登录后免费查询。

【关键词】志愿填报

市招生考试中心有关负责人提醒，今年考生志愿仍在网上填报，将分3次进行，考生必须在规定时间内完成志愿填报并保存，期内允许有2次修改，逾期不予补报。

具体时间安排如下：

7月26日8:00—28日18:00，填报：军队招飞，本科提前批(公安、司法专科随该批)、国家专项计划本科批，艺术类本科提前批，专升本，对口招生本、专科志愿；

7月30日8:00—8月2日18:00，填报：艺术类本科批A段、艺术类本科批B段、特殊类型招生志愿，本科一批、地方专项计划本科批、本科二批志愿；

8月4日8:00—8日18:00，填报：专科提前批和高职高专批志愿。

据介绍，今年考生志愿分为本科(非艺术类)、艺术类本科和专科层次三大类，不同批次志愿设置不同。其中，本科提前批(除地方公费师范生)、专科提前批(除艺术类外)，第一志愿可填报1个高校志愿，第二志愿为平行志愿，可填报1—4个高校志愿，每个志愿可填报1—5个专业和是否同意调剂专业。

本科提前批的地方公费师范生、国家专项计划批、本科一批、地方专项计划批、本科二批和高职高专批均实行平行志愿。其中，本科二批可填报1—9个高校志愿，其他批次可填报1—6个高校志愿。每个高校志愿可填报1—5个专业和是否同意调剂专业。

艺术类本科提前批设2个志愿，每个志愿可填报1个高校，每个高校可填报1个专业和是否同意调剂专业。与往年不同的是，今年我省美术类、书法类专业在艺术类本科A段、艺术类本科B段、艺术类专科批实行平行志愿，设9个志愿，每个志愿可填报1个高校，每个高校可填报1个专业；其他批次、其他类别仍为顺序志愿。

洛阳市招生考试中心表示，有别与往年，今年考生在网上填报志愿完成提交后，即视为与高校之间的志愿约定生效，将不再打印纸质志愿表并由考生签字确认。考生填报志愿时最好预留充足的时间检查，同时保护好志愿填报系统的登录密码，以免被他人篡改。（洛报融媒记者 孟山）