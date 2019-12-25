韩小龙：脱贫路上“新农人”

32岁的韩小龙是土生土长的汝阳人。2008年大学毕业后，他通过考试成为汝阳县首届大学生村干部之一，来到十八盘乡马寺村。初出茅庐，韩小龙干劲十足，他鼓励乡亲们因地制宜种植香菇、核桃以提高收入。然而，由于马寺村山高路远、基础薄弱，村民们广种薄收，难以致富。

●奋斗青年

32岁的韩小龙是土生土长的汝阳人。2008年大学毕业后，他通过考试成为汝阳县首届大学生村干部之一，来到十八盘乡马寺村。初出茅庐，韩小龙干劲十足，他鼓励乡亲们因地制宜种植香菇、核桃以提高收入。然而，由于马寺村山高路远、基础薄弱，村民们广种薄收，难以致富。

2011年，经过一番思想斗争，韩小龙辞职创业，在自然条件较好的上店镇汝南村发展规模化蔬菜种植。一天到晚进鸡舍、下菜地、跑市场……创业的艰难印在他被晒黑的皮肤上，写在他日渐粗糙的双手上。功夫不负有心人。如今，在政策支持下，韩小龙创办的宇帆农业合作社在当地流转土地2000余亩，蛋鸡存栏40万只，袋料香菇种植200余万袋，年产值8000余万元，带动23户农户自主创业、帮助当地400余人在家门口就业、助力1100余户贫困户实现增收。

●青年说

两年驻村工作经历让我知道农村最缺的是什么。在农村创业的这些年，我通过自己的努力，为老乡的生活带来一些改变，也从中实现了自我价值。年初，汝阳县已顺利脱贫，下一步，我将继续当好“领头雁”，带领广大农村青年在家创业，毫无保留地把经验传授给大家，真正做到产业兴旺、农民富裕，为巩固脱贫攻坚成果贡献自己应有的力量。

——韩小龙

●青春力量

青年职业农民扛起产业兴旺大旗

从城市到农村，从大学生村干部到新型职业农民，韩小龙的返乡之路，折射出当下乡村人才回流的大趋势。

农业要打开新局面，必须破解人才瓶颈。近年，团市委围绕助力脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略，在全市范围内进一步调动和整合各方资源，大力实施“八方援”洛阳共青团助力脱贫攻坚巩固提升行动，在打赢脱贫攻坚战中努力发挥生力军和突击队作用。

如今，我们欣喜地看到，一群年轻农民忙碌在大棚、麦地、果园间，他们中的很多人是外出求学、打工、创业多年又回到乡村的农民。带着新的理念和技术，这些年轻的职业农民从父辈手中接过宝贵的土地，扛起农村产业兴旺的大旗。他们在展示新时代青年风采、实现人生价值的同时，为脱贫攻坚工作注入了新鲜活力，贡献了青春力量。（记者 李冰 通讯员 张珂）