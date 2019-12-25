宋墓中的杂剧图：世俗生活生动图景 折射宋代文娱兴盛

洛阳发掘了许多宋金时期的墓葬，不少墓葬中装饰有反映墓主人日常生活，如宴饮、庖厨、杂剧表演的画面。表现杂剧表演的雕砖、壁画数量不少，其中新安县李村宋四郎墓中的杂剧图壁画最具有代表性。

新安县李村宋四郎墓杂剧图

洛阳发掘了许多宋金时期的墓葬，不少墓葬中装饰有反映墓主人日常生活，如宴饮、庖厨、杂剧表演的画面。表现杂剧表演的雕砖、壁画数量不少，其中新安县李村宋四郎墓中的杂剧图壁画最具有代表性。

该壁画中有五个人物，姿态各异，中间一人是主角，他的装扮和动作都很滑稽，左手放在嘴边，正在打呼哨(吹口哨)；右边有俩人，其中一人右手前伸，正在配合主角表演；左边俩人，一人手拿拍板，在为表演者伴奏。在杂剧图的斜对面是一幅宴饮图，画中表现的是宋四郎夫妇端坐在放满食物的桌前，在几名侍者的伺候下一边饮酒吃饭一边观看表演的场景。

中国戏剧主要由民间歌舞、说唱和滑稽戏三种不同艺术形式综合而成。它起源于原始歌舞，是一种历史悠久的综合舞台艺术样式，经过汉、唐到宋、金才形成比较完整的戏曲艺术。它由文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技及表演艺术综合而成。这种艺术形式历经几千年延续至今，只是各个时期所叫的名称不一样，春秋战国时叫“俳优”，两汉称“百戏”，南北朝曰“拔头”“参军”，唐代称“参军戏”。到了宋代，杂剧逐渐成为一种新表演形式的专称，这一新形式包括歌舞、音乐、调笑、杂技等。

宋代社会经济和文化发达，促进了杂剧艺术的繁荣。据史书记载，当时无论是官僚贵族还是富裕乡绅家中，每逢节日和日常重要的宴席，都会请来杂剧班子表演助兴。许多大户人家家中就供养有乐班；一般的人家在需要时，会临时聘请乐班。杂剧演出分为三段：一是艳段，以歌舞为主；二是正杂剧，即表演一出具有故事情节的正剧；三是杂拌，即末场，通常是一段逗乐的滑稽戏或杂技。在演出过程中，表演者不仅要化妆，穿着各种服装，使用各种道具，还有乐队伴奏。

古代音像技术不发达，要了解当时戏剧表演的情况难度很大。不过，现代考古发现了大量的宋金元时期与杂剧有关的文物，通过这些文物，再结合史料记载，人们大致可以了解那时杂剧的基本情况。宋四郎墓中的杂剧图，表现的显然是杂剧中最令人开心的末场戏——杂拌。这令人开心的一瞬间被永恒定格，为我们今天了解那个年代的社会生活提供了珍贵的参考资料。

专家点评(洛阳古代艺术博物馆馆长朱世伟)：宋代以后，城市布局“坊市合一”，促进了商品交易的繁荣和文化娱乐的兴盛，杂剧随即发展起来，集滑稽表演、歌舞、杂技等于一体，在当时民间生活中占有较为重要的地位。(记者 刘永娟 通讯员 段跃辉 文/图)