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洛阳新安县：贫困户土特产成游客眼中“香饽饽”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-03-23 08:41

　　游客扫码购买土特产

　　“这个枣夹核桃味道不错，还有吗？”“您可以现场购买，不方便携带的话，还可以扫码网上下单，我们给您寄家里。”……21日，在新安县荆紫山景区入口，游客们把摆放有土特产的桌子围住，兴致勃勃地品尝、购买。

　　当日上午，当地首场消费扶贫进景区活动正式启动。来自该县7个乡镇的21种土特产一登场就受到游客的青睐。

　　为切实降低疫情造成的损失，新安县有关部门前期开展大量走访调查，精准掌握贫困户和扶贫带贫企业土特产滞销的状况，并将这些信息及时提供给当地电商企业。在具体对接环节，电商企业采取“以购代捐”的消费扶贫模式，开展上门服务，集中采购扶贫企业和贫困户的农产品。在销售环节，电商企业派出专业营销人员，通过“景区+电商+贫困村”这种新模式，推动各类需求主体与当地土特产供给主体精准对接，以“现场品尝、网上下单”的方式，进一步拓宽销售渠道。

　　“这里人气不错，俺也来凑凑热闹。”当日中午，景区附近的石井镇农民孙石柱提着两筐土鸡蛋赶到现场，略带羞涩地向过往游客推销，不一会儿就卖出了大半筐。

　　“活动本打算举行两天，没想到一天就卖完了，连免费品尝的样品都被抢购一空。网上还有大量订单。”活动组织方新安县扶贫办有关负责人说，打通销售渠道，把滞销的土特产推介出来，让这些产品变成切实的收入，带动群众持续增收，是举办此次活动的初衷。通过线上线下联动销售，青要山镇的枣夹核桃、石磨面，仓头镇的孙都蜜薯、蜜薯粉，石井镇的蜂蜜、土鸡蛋，磁涧镇的手工粗布制品等特色产品，都搭上电商的快车，飞入城市消费者家中，今后有望成为贫困户稳定的收入来源。

　　“此次活动对于我们企业的发展，也起到积极的促进作用。”参与活动的电商企业有关负责人表示，这些特色鲜明、货真价实的拳头产品，不仅能为企业赢得利润，也能在网络平台上积攒人气，提升影响力和美誉度，为企业自有品牌建设提供持久动力。“下一步，我们要进一步推广这种模式，更加深入挖掘当地特色产品，让更多群众受益。”该负责人表示。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 邵利 郭冰 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤（见习）]
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