洛阳印发意见 建立“河长+检察长+警长”联动工作机制

近日，我市印发《关于建立“河长+检察长+警长”联动工作机制服务河湖管理保护工作的实施意见》，在全市建立“河长+检察长+警长”联动工作机制，推进水生态文明建设。

近日，我市印发《关于建立“河长+检察长+警长”联动工作机制服务河湖管理保护工作的实施意见》，在全市建立“河长+检察长+警长”联动工作机制，推进水生态文明建设。 近日，我市印发《关于建立“河长+检察长+警长”联动工作机制服务河湖管理保护工作的实施意见》，在全市建立“河长+检察长+警长”联动工作机制，推进水生态文明建设。 全面推行河长制湖长制，是强化责任落实、推进河渠治理的重要抓手。近年，我市建立起市、县、乡、村四级河长体系，着力实现“水清、岸绿、路畅、惠民、共享”的目标。 意见要求，各级各部门在河长制工作基础上，建立“河长+检察长+警长”联动工作机制，充分发挥河长办、检察机关、公安机关职能，实现行政执法、刑事司法、检察监督有机衔接，打防结合，不断提高水环境治理、管理、保护水平，有力助推全市水生态文明建设。 根据意见，我市按照分级管理、逐级负责的原则，分级设立“河长+检察长+警长”组织体系。对应市级总河长，设立河道总检察长、河道总警长。河道总检察长、河道总警长分别由市检察院、市公安局主要领导同志担任。对应黄河、洛河、伊河、涧河、瀍河等市级河长，设立相应的河道检察长、河道警长。各县(市)区参照市级设立河道检察长和河道警长。河道警长设立应延伸至乡、村。 此外，我市还将建立日常巡查报告制度、联动协作配合制度、联席会议制度和警示教育制度，成立“河长+检察长+警长”协调联动办公室。河道总检察长、河道总警长在总河长的牵头领导下开展工作，各级河道检察长、河道警长在相应河长及河道总检察长、河道总警长的牵头领导下开展工作，做到守河有责、守河担责、守河尽责。 河长、检察长、警长职责 河长 负责组织领导相应河湖渠(含河流上所建水库)的建设、管理、保护工作，包括水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、防汛抗洪等； 牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、非法采砂、破坏堤防、电毒炸鱼等突出问题依法进行整治； 对跨行政区域的河湖渠明晰管理责任，协调上下游、左右岸实行联治联保、联防联控，协调解决重大问题等。 检察长 除协助、配合河长开展专项调研、指导、督办、督察工作外，还要充分发挥刑事检察职能，支持配合公安等行政执法机关严厉打击破坏河湖生态刑事犯罪； 充分发挥检察公益诉讼和行政检察监督职能，积极办理破坏河湖生态的公益诉讼案件等。 警长 除协助河长履行职责外，还要发挥职能作用做好治安防控工作； 依法严惩破坏水环境的犯罪行为，对于可能造成重大人员伤亡、财产损失、水环境破坏和严重危害水域公共安全的紧急事件，制订和完善处置预案。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 李瑞 郑斐冉）