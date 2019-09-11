孟津县脱贫户李换：只要肯干，以后的日子美着呢

从围着锅台转到在家门口就业，从家庭妇女到技术能手，每天上午9点，孟津县麻屯镇杨树湾村脱贫户李换在村委会干完保洁，就会来到村里的扶贫车间加工编织袋。

从围着锅台转到在家门口就业，从家庭妇女到技术能手，每天上午9点，孟津县麻屯镇杨树湾村脱贫户李换在村委会干完保洁，就会来到村里的扶贫车间加工编织袋。

在杨树湾村扶贫车间里，工人们正在熟练地套袋、轧边，10多台机器响个不停。在热熔缝纫机前，巧媳妇们眼疾手快，你追我赶，动作麻利。

“一天下来，手慢的能完成600余条，手快的能完成1000余条。”杨树湾村党支部书记李天奇说，妇女们在不耽误家务事的情况下，通过务工可以挣得一家人的日常开支。

2017年，杨树湾村利用扶贫引导资金和自筹资金，办起了这间600平方米的来料加工扶贫车间，一条条加工好的编织袋从这里运往麻屯镇的河南新嘉华包装有限公司。李换是车间的“元老”，但在上班之初，她也因为不熟练而打过退堂鼓。

“没想到，熟能生巧，活儿越干越顺手，现在一天能干千把条。”李换笑着说，她最看中的，是时间灵活。“闲了就来，忙了就走，零碎时间来干活，赚钱顾家两不误。”

李天奇介绍，目前车间有20多名村民务工，年人均增收1万元，带动5户贫困户脱贫，让农村闲散劳动力和留守妇女在家门口增收致富。此外，杨树湾村还通过发展花椒种植、肉牛养殖、艾草种植和深加工等产业项目，为脱贫攻坚提供坚实保障。

干着村里的公益性岗位，闲时来扶贫车间务工，李换每个月能赚2000多元，加上丈夫外出打零工，李换家摘掉了贫困户的帽子。脱贫后的李换自信了许多，她自豪地说，孩子们学习成绩都很好，她很有信心供孩子们上大学。

“有了政府帮扶，自己还要加把劲！只要肯干，以后的日子美着呢。”李换说，她家的3亩花椒树进入挂果期，只要好好打理，收成一年比一年好。（ 洛阳日报记者 李冰 通讯员 郑战波）