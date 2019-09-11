孕妇临产未携带婴儿用品 医护人员送来包被、衣服

“提醒准妈妈在孕36周至37周时提前准备好待产包、母婴用品等，以免临产时出现慌乱。”近日，提起帮助一名临产时没有携带婴儿衣物的孕妇，新安县人民医院产科主治医师黄金辉说。

黄金辉照看母女俩

“提醒准妈妈在孕36周至37周时提前准备好待产包、母婴用品等，以免临产时出现慌乱。”近日，提起帮助一名临产时没有携带婴儿衣物的孕妇，新安县人民医院产科主治医师黄金辉说。

10日18时10分，孕妇李女士挺着大肚子，在丈夫的搀扶下来到新安县人民医院就诊。“李女士31岁，怀的是二胎，她当时觉得肚子很疼，我为她检查后发现，她即将临产。”黄金辉说，考虑到二胎产程较快，她赶紧安排护士将李女士送入产房。

黄金辉向李女士的丈夫要包被、衣服、尿布等婴儿用品，对方称东西都在宜阳老家，手边没有准备，他打算去买新的，孕婴店还没有开业。

原来，李女士和丈夫在新安县城租房生活，她原打算春节后回娘家拿婴儿用品，一直未能成行。

宝宝很快就要出生，不能没有包被、衣服和尿布。紧急时刻，黄金辉想到了求助新安县人民医院志愿者服务队，志愿者服务队是疫情发生后该医院医护人员自发成立的。

“我拨打了服务队队长贾怀东的电话，他了解情况后让我先安慰孕妇，让她安心生产，服务队想办法解决婴儿用品。”黄金辉说，约20分钟后，医院中医康复科病区护师曹春霞送来了宝宝包被，在家休班的检验师刘丽送来了宝宝衣服和尿布，解了燃眉之急。

当日20时许，李女士顺产生下一名健康女婴，母女平安。“李女士看着女儿穿上医护人员送来的爱心衣服，裹在包被里很暖和，感动得哭了。”黄金辉说，她走出产房后，又接到志愿者陈亚洲、王娜娜打来的电话，他们打算给李女士送饭、给宝宝送换洗的尿布……

记者在黄金辉提供的视频中看到，李女士激动地感谢医护人员：“谢谢你们！我和女儿会永远记着这份恩情。”黄金辉说，13日，李女士母女顺利出院，目前身体状况良好，她已嘱咐李女士产后42天到医院复查。（洛阳晚报记者 余子愚/文 通讯员 李德伟 郭小袅/图）