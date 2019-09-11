洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

孕妇临产未携带婴儿用品 医护人员送来包被、衣服
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-03-23 08:42

黄金辉照看母女俩

　　“提醒准妈妈在孕36周至37周时提前准备好待产包、母婴用品等，以免临产时出现慌乱。”近日，提起帮助一名临产时没有携带婴儿衣物的孕妇，新安县人民医院产科主治医师黄金辉说。

　　10日18时10分，孕妇李女士挺着大肚子，在丈夫的搀扶下来到新安县人民医院就诊。“李女士31岁，怀的是二胎，她当时觉得肚子很疼，我为她检查后发现，她即将临产。”黄金辉说，考虑到二胎产程较快，她赶紧安排护士将李女士送入产房。

　　黄金辉向李女士的丈夫要包被、衣服、尿布等婴儿用品，对方称东西都在宜阳老家，手边没有准备，他打算去买新的，孕婴店还没有开业。

　　原来，李女士和丈夫在新安县城租房生活，她原打算春节后回娘家拿婴儿用品，一直未能成行。

　　宝宝很快就要出生，不能没有包被、衣服和尿布。紧急时刻，黄金辉想到了求助新安县人民医院志愿者服务队，志愿者服务队是疫情发生后该医院医护人员自发成立的。

　　“我拨打了服务队队长贾怀东的电话，他了解情况后让我先安慰孕妇，让她安心生产，服务队想办法解决婴儿用品。”黄金辉说，约20分钟后，医院中医康复科病区护师曹春霞送来了宝宝包被，在家休班的检验师刘丽送来了宝宝衣服和尿布，解了燃眉之急。

　　当日20时许，李女士顺产生下一名健康女婴，母女平安。“李女士看着女儿穿上医护人员送来的爱心衣服，裹在包被里很暖和，感动得哭了。”黄金辉说，她走出产房后，又接到志愿者陈亚洲、王娜娜打来的电话，他们打算给李女士送饭、给宝宝送换洗的尿布……

　　记者在黄金辉提供的视频中看到，李女士激动地感谢医护人员：“谢谢你们！我和女儿会永远记着这份恩情。”黄金辉说，13日，李女士母女顺利出院，目前身体状况良好，她已嘱咐李女士产后42天到医院复查。（洛阳晚报记者 余子愚/文 通讯员 李德伟 郭小袅/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·孩子总是“眼泪汪汪” 还有眼屎，要紧吗？
  • ·身上也没疙瘩，她却痒得挠出血痕
  • ·饭后喉咙有异物感，应及时就诊
    		•
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
        洛阳是牡丹花城，更是美食之都。徜徉在洛阳的大街小巷，也许在某个转角就能偶遇一家老店，一道美食，让您的...
  • ·洛阳7岁娃娃登上戏台 姥姥奶奶功不可没
  • ·专注摄影50多年 80岁的他想90岁时再办场影展
  • ·洛阳年近八旬老夫妻 旅行脚步不停息
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳龙门站综合交通枢纽北广场初现芳容
  • 洛阳下周天气：中雨+大风+大幅降温来袭！
  • 【组图】航拍下的洛城春意盎然，真是...
  • 洛阳牡丹初露容 娇艳惹人爱
  • 洛阳召开经济运行工作分析会
  • 洛阳乡村春耕图
  • 好消息！洛阳暂住登记可以网上办理了
  • 洛阳应急稳岗补贴特殊帮扶政策将延长...
  • 洛阳市2名党员被通报表扬
  • 洛阳一位退休物理教师自制新型二胡 来...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市各医院体检业务暂停，恢复时间未定
    咨询：洛阳是否对国外归来人员筛选调查
    精彩图片
    洛阳一位退休物理教师...
    风筝缠绕高压线 工作人...
    绞胎陶瓷 瓷中君子
    社区举办“云”诗会 ...
    精彩热帖

    春色迷人

    鹦鹉闹春

    少女汉服赏花春意浓

    笑春风
    /美丽的桃花岛-鲜艳的月季花
    /【光影瞬间】一组水景练习
    /徒步 汉函谷关--千唐志斋--铁门站——2019
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605