2019年下半年高等教育自考毕业证延期发放

昨日，记者从市招办获悉，2019年下半年高等教育自学考试毕业证现场发放及考籍管理工作延期进行。
昨日，记者从市招办获悉，2019年下半年高等教育自学考试毕业证现场发放及考籍管理工作延期进行。
市招办主任秦军民表示，根据国家关于新冠肺炎疫情防控工作的部署及省招办工作安排，为切实保障广大考生的生命安全和身体健康，维护社会正常秩序，原定于3月下旬进行现场发放的2019年下半年高等教育自学考试毕业证书及2019年下半年申请的高等教育自学考试毕业生注册信息修改、毕业生前置学历复查等工作延期进行。
有关高等教育自学考试的相关信息，《洛阳晚报》将第一时间发布，敬请留意。（洛阳晚报记者 王晓丹 通讯员 高红梅）
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