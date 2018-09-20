涧西区华山路社区：“爱心餐桌”情暖孤寡独居老人

昨日是中伏的第一天。中午，在涧西区长安路办事处华山路社区设立的“爱心餐桌”上，前来就餐的孤寡老人和独居老人，不仅吃到了清爽可口的饭菜，每人还喝了一大碗用来解暑的丝瓜鸡蛋汤。从本月初开始，华山路社区的10多位孤寡老人和独居老人，每天都能到“爱心餐桌”免费享用午餐；行动不便的老人，社区会派志愿者送饭上门。购买食材、做饭、把饭菜送到“爱心餐桌”……出人、出钱、出力，这些事情，69岁的鲁粉英、72岁的李风霞、75岁的李兰草等社区居民全包了！

志愿者给老人打饭

昨日是中伏的第一天。中午，在涧西区长安路办事处华山路社区设立的“爱心餐桌”上，前来就餐的孤寡老人和独居老人，不仅吃到了清爽可口的饭菜，每人还喝了一大碗用来解暑的丝瓜鸡蛋汤。

从本月初开始，华山路社区的10多位孤寡老人和独居老人，每天都能到“爱心餐桌”免费享用午餐；行动不便的老人，社区会派志愿者送饭上门。购买食材、做饭、把饭菜送到“爱心餐桌”……出人、出钱、出力，这些事情，69岁的鲁粉英、72岁的李风霞、75岁的李兰草等社区居民全包了！

孤寡老人、独居老人“吃饭难”，来社区“爱心餐桌”吧

“爱心餐桌”针对的人群是社区孤寡老人和独居老人，周一至周五中午，有需要的老人可以到这里免费吃饭。“爱心餐桌”的开饭时间很固定，每天11时10分许，一定会有一辆电动拉货三轮车按时开到华山路社区办事大厅的门口，一般是鲁粉英驾车，李风霞和李兰草坐在后面，一人一边保护着，防止饭菜泼洒出来。

“开饭啦！”昨日同一时间，随着鲁粉英的一声吆喝，办事大厅跑出几位工作人员，大家一起把饭菜端到办事大厅隔壁的一间“餐厅”里。“餐厅”面积不大，里面摆着长条桌子和靠背折叠椅，几位老人正坐在椅子上等候。“今天又做啥好吃的了，进门就闻到香味了。”一位老人笑着问。“用花生加蛋白做的‘瘦肉丝’，炒了一道茭白肉丝。”说话间，鲁粉英掀开一个锅盖，香味扑面而来。

地三鲜、韭薹鸡蛋、白玉菇、茭白炒肉丝，4个不锈钢盆子里装得满满当当，还有一大盆丝瓜鸡蛋汤和一锅米饭。鲁粉英端起快餐盘，拿过盛菜勺，每个菜先舀一大勺，再加一大碗米饭，交给志愿者逐一端到老人们面前。“这菜好吃，不咸不淡。”74岁的乔竹梅是一位独居老人，以前自己在家吃饭的时候，她有时下一碗清汤挂面，有时炒青菜配馒头就是一顿饭，如今有了“爱心餐桌”，她每顿吃得好好的，特别开心。

食材很新鲜，饭菜不重样，所需费用全部由志愿者承担

红烧茄子、油焖茄子、蒜苗炒豆芽、有机花菜、凉拌三丝……“爱心餐桌”已经运行快一个月了，菜品不重样，仅面食就有卤面、糊涂面等好几种。前两天，鲁粉英又购买了面条机，打算把胡萝卜、菠菜等蔬菜榨汁后混到面粉里，为老人们制作三色饸饹面。“每次送饭，我们都要问问大家口味怎么样，哪儿不满意随时更换。”鲁粉英说。

为了方便做饭并保证干净卫生，鲁粉英等人每天在家里将饭菜做好后，再用容器装好送到华山路社区，距离约有4公里，骑电动车大概需要10分钟。记者在鲁粉英租住的房子里看到，客厅的桌子上摆放着电饭锅、箅子等物品，厨房的货架上，整齐摆放着豆角、土豆、茄子等各类新鲜蔬菜和调料，一旁的角落里放着成袋的大米和桶装食用油。

“每天6点多，李风霞就从家里出来，赶到菜市场采购食材了，然后再转两趟公交车来我这儿。”鲁粉英说，同一时间，李兰草会从家里赶来，3个人忙着择菜、洗菜、炒菜和蒸米饭，全部忙活完，就到了该送饭的时间。

根据初步计算，“爱心餐桌”平均一周开销需要近3000元。这笔钱由谁承担？鲁粉英笑着说，没人计较，大伙儿都有退休工资，一起承担。“你100元，我300元，我们不搞‘分摊’，多拿少拿都是心意。”她说。

“小车不倒只管推”，她们打算一直坚持下去

其实，鲁粉英等人无私奉献的善举，并不是从“爱心餐桌”才开始的。华山路社区相关负责人说，早在3年前，她们几个就经常自费购买面粉等物品，蒸馒头、包子，包粽子，不断地送到社区，委托工作人员分发给需要帮助的孤寡老人、独居老人和其他困难群体。今年7月1日，鲁粉英又主动找到社区，表达了他们想为有需要的老人免费送饭的心愿。

“此前，我们社区有‘小饭桌’这一形式，志愿者为孤寡老人、独居老人集中买菜做饭，如果谁家的孩子由于种种原因临时没人管，也可以来‘小饭桌’吃饭。”该负责人说，鲁粉英的这一想法得到了社区的欢迎和支持，并将其与“小饭桌”进行对接，命名为“爱心餐桌”。为此，社区还整理出一个房间作为“餐厅”，又购买了碗筷等餐具，之后，这一饱含爱心的活动正式启动。经过报名，目前有10多位老人享受服务。“前两天下大雨，她们也按时来送饭，让我们很感动。”76岁的杨存珍说。

鲁粉英等人为什么热衷于公益事业？面对询问，鲁粉英总是笑着摆摆手，不愿多说。“以前，我们还和她(鲁粉英)在老城一家爱心粥店做义工呢！”李风霞说，目前他们的团队有志愿者12人，除了长期为华山路社区做饭、送饭的3人，其他人在宜阳、偃师等处从事公益活动。

“有句话是这么说的：没有能力时，快乐做小事；你有余钱时，就做点儿善事。”鲁粉英说，“我是一名共产党员，希望做点儿小事，发挥余热。‘小车不倒只管推’，我和老伙计们商量好了，只要身体允许，为孤寡老人、独居老人送饭的事情就会一直坚持下去。”

社区负责人告诉记者，下一步如果条件成熟，社区会鼓励更多志愿者加入到这个活动中来。（ 洛阳晚报记者 李岚 通讯员 袁晓萍/文 记者 高山岳/图）