双休日，精彩活动别错过

双休日，市科技馆、城市书房等将举办各类精彩活动，千万别错过！ 科普大讲堂 ●主题：如何参与青少年竞赛和提高竞赛成绩 主讲：崔国才 时间：20日9时30分至11时 地点：市科技馆2楼 市图书馆活动(西工馆) ●主题：《悦读伴我成长好书共分享》亲子绘本阅读推广活动 主讲：张秀芝 时间：20日16时至17时 地点：1楼少儿亲子书屋 ●主题：读者沙龙——外教老师专场英语演讲 时间：20日15时至17时30分 地点：2楼多功能厅 ●主题：亲子教育大课堂——如何帮助孩子远离电子产品的伤害 主讲：吴若瑜 时间：21日9时至11时 地点：2楼多功能厅 ●主题：手语沙龙活动 时间：21日15时至17时 地点：2楼多功能厅 西工区图书馆活动 ●主题：《这样读书就够了》 时间：20日18时30分至20时 地点：河洛书苑玻璃厂南路城市书房 ●主题：“洛阳之声”读书会 时间：21日15时至17时 地址：河洛书苑体育场路城市书房 ●主题:快乐演播厅《阿凡提之奇缘历险》 时间：21日15时30分至17时30分 地点：3楼多功能厅 涧西区图书馆活动 ●主题：影片展播《小悟空》 时间：20日14时30分 地点：涧西区新时代文明实践中心407室 ●主题：西苑读书会《男生贾里全传》 时间：21日9时 地点：河洛书苑牡丹广场城市书房 ●主题：“向经典致敬”美文赏析诵读 时间：21日14时30分 地点：河洛书苑西苑公园城市书房 ●主题：“八一建军节”诵读 时间：21日14时30分 地点：涧西区新时代文明实践中心407室（洛阳晚报记者 赵佳）