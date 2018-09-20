符合相应条件 洛阳旅游年票可网上续费

近日，王先生拨打66778866咨询：我的旅游年票马上就要过期了，不清楚家附近是否有年票办理网点，想知道是否可以网上续费。记者咨询我市旅游年票管理办公室，了解了相关政策规定。

■本期关注：

近日，王先生拨打66778866咨询：我的旅游年票马上就要过期了，不清楚家附近是否有年票办理网点，想知道是否可以网上续费。记者咨询我市旅游年票管理办公室，了解了相关政策规定。

■您倾诉：

王先生说，他老家在外地，毕业后来到洛阳发展，目前户籍不在洛阳，近期打算接自己的父母来洛阳游玩，这才发现自己的年票马上就要过期了。

“平时工作比较忙，也不知道家附近的年票办理网点在哪里，如果能在网上续费，那就太好了。”

■所跑单位：

市旅游年票管理办公室

■跑腿经历：

市旅游年票管理办公室有关负责人说，目前，我市已开通旅游年票在线续费功能，满足相应条件的持卡人可通过洛阳旅游微信公众号(lylvyou63322)、洛阳旅游年票官网进行年票在线续费和信息查询等操作。

主要条件如下：1.年票编号以2017及以后开头且卡片注册时间小于3年的IC卡；2.持洛阳户籍身份证办理的旅游年票(持户口本或外地户籍身份证办理的旅游年票，请到线下年票发售点办理相关业务)；3.续费时间为旅游年票到期日前180天至到期日后180天。

该负责人说：“王先生在洛长期居住，符合年票办理条件，但因为户籍不在洛阳，所以无法网上续费，非常抱歉。”

不过，王先生可以在关注洛阳旅游微信公众号，点击“年票指南”后选择“电子地图”，即可查看家附近的年票办理网点，进行续费，免跑冤枉路。

已过期年票自续费成功之日起第五天生效，新有效期为生效之日起一年；未过期年票续费成功后可直接生效，新有效期为年票到期日次日起一年。续费成功后，无需换卡，持原有年票卡即可游览景区。

市旅游年票管理办公室计划推出电子年票，目前正在测试阶段。届时，市民在洛阳旅游微信公众号点击“年票指南”后，选择“电子年票”，输入相关个人信息后，即可生成电子年票二维码。在相关景区，扫码即可通过闸机。

■跑腿结果：

王先生说他近期会到附近网点办理续费。

■诉求人评价：

很满意，谢谢晚报记者。（洛阳晚报记者 郭飞飞）