这些计量器需要定期“体检” 您知道吗？

昨日是第20个世界计量日。17日至20日，市市场监管局相继开展了一系列活动，进农贸市场检定电子秤，规范交易秩序；在社区和闹市区广场免费校准血压计和体重秤，为市民提供便利服务。您知道吗？一些和我们日常生活息息相关的物品，也需要定期“体检”。

检定电子秤

昨日是第20个世界计量日。17日至20日，市市场监管局相继开展了一系列活动，进农贸市场检定电子秤，规范交易秩序；在社区和闹市区广场免费校准血压计和体重秤，为市民提供便利服务。您知道吗？一些和我们日常生活息息相关的物品，也需要定期“体检”。

1 买菜时随身带个弹簧秤

17日上午，市市场监管局检测中心衡器室的工作人员来到涧西区长春路菜市场，对商户使用的电子秤逐一进行检定。经过检定，当日没有发现不合格的电子秤。

“平时我们会定期抽检农贸市场上的计量器具，现在很少有商贩在秤上做手脚了。如果市民在流动摊点上买东西，还是要留个心眼儿。”工作人员提醒，以电子秤为例，商家可以在系数转换上动手脚，把“一斤秤”改成“八两秤”；或是采取“垫角”的手段，即用硬币或纸张垫高秤的一角，使其和标准数额出现偏差；有些商贩还会用“留底数”来暗中增加金额，即电子秤本来已经储存一定的底数，市民如果发现这种情况，可要求商家将显示屏上的数字归零。

“一般来说，在机械秤上做手脚的概率较大。”工作人员说，机械秤就是我们平时见到的杆秤，比如在秤砣内加装东西故意增加重量、秤盘底部粘一块铁皮以减轻商品的实际重量，都是商家惯用的伎俩。

面对计量猫儿腻，市民该如何防范？首先，正规农贸市场都设立有公平秤，建议市民买菜后及时复秤；其次，可以随身携带一个弹簧秤，如果怀疑商家的秤有问题，不妨用自己的秤再称一下。

2 电子血压计存在误差，建议半年校准一次

17日，在涧西区珠江路办事处世纪华阳社区，在市场监管部门工作人员提供服务的展位前，不少居民拿着家用血压计前来校准。“前两天总觉得头晕，用家里的血压计测量结果正常，到医院一检查才发现血压偏高。”居民张女士拿着一个电子血压计说。

工作人员仔细查看之后发现，这是一台已经出现老化情况的血压计。“同样是血压计，医院使用的是操作要求较高的水银柱式血压计，家用的大多是电子血压计，电子仪器类产品，一般测量的数据与实际存在一定偏差。”工作人员说，电子产品使用久了容易出现内部元件老化，除了返厂维修没有其他办法调整数据，所以建议大家，每隔半年到正规器材店或请专业机构人员校准一次，掌握测量值和准确值之间的偏差范围。

除了电子血压计，电子体温计、家用血糖仪也存在类似情况，提醒您使用时一定要多加留意，以免被错误的数值误导甚至贻误病情。另外，杂牌的电子产品误差率会比正规品牌大，建议您不要贪图便宜。

3 站在磕碰过的体重秤上，您或许会发现自己“变瘦”了

“起初，我还以为是自己减肥有效果了，到其他地方一称，还是老样子！”昨日上午，在位于高新区的免费校准服务活动现场，一名女士把一台家用体重秤递给了市市场监管局的工作人员。

经过检查，这台体重秤的数据和标准数据相差2公斤。“磕碰、没有站在正中央、使用过于频繁、电量不足、底部不平，都是造成体重秤不准的原因，大多情况下会比实际体重偏轻。”工作人员一边说，一边仔细调整。

和其他电子产品一样，家用电子体重秤出现误差没有办法调整，而对机械体重秤，可以打开外壳调整其内部元件。专家介绍，每天清晨起床上完卫生间后体重最轻，晚饭后则是一天中体重最重的时刻。您如果想通过体重来比对自己是不是瘦了，记得要选择同一时间段。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 孙怀真 陈翔 文/图）