洛阳2019年中招照顾政策出炉 这八类考生可享受加分

昨日，《洛阳晚报》记者从市教育局获悉，我市2019年中招政策性加分对象及标准出炉。从即日起，八类考生可准备、提交申请材料。

昨日，《洛阳晚报》记者从市教育局获悉，我市2019年中招政策性加分对象及标准出炉。从即日起，八类考生可准备、提交申请材料。

市教育局相关负责人表示，今年，按照省教育厅相关要求，我市八类考生可享受中招加分照顾政策。从即日起，考生可参考照顾条件，向相关部门、学校提交申请材料。市教育局中招办对考生进行资格审核后，通过审核的考生可在填报志愿时通过网络平台申请中招照顾，申请时间另行通知。同一考生如符合多项加分条件，只取其中最高一项分值加分，不得重复加分。

2019年洛阳市中招政策性加分对象及标准

●公安烈士、公安英模子女按照录取分值10%的标准，降低分数优先录取；因公牺牲、一级至四级因公伤残公安民警子女，按照录取分值5%的标准，降低分数优先录取。

●归侨、侨眷考生照顾10分录取，台湾同胞投资者及随行眷属、所聘台湾管理人员凭台湾同胞投资证书，其子女报考普通高中的，照顾10分录取。

●农村独生子女家庭和计划生育双女家庭，其子女报考本县(市)区高中时照顾10分。

●派驻各地进行艾滋病防治帮扶工作队员的子女，报考当地普通高中的可照顾10分。

●少数民族考生报考少数民族学校的照顾10分录取；报考其他学校的，照顾5分录取。

●军人子女考生加分按照河南省教育厅、河南省军区政治部印发的《河南省〈军人子女教育优待办法〉实施细则》(政联〔2012〕1号)和《关于进一步明确军人子女中招优待政策的通知》(豫政联〔2019〕2号)要求执行。

各军分区(警备区)政治工作处负责审查上报优待对象名单，省军区政治工作局汇总核定后报省教育厅，省教育厅将优待对象名单转发给各地教育行政部门。驻豫武警部队和国家综合性消防救援队伍人员子女的教育优待参照执行。

●获得见义勇为荣誉称号人员及其子女加分按照《河南省人民政府办公厅转发省民政厅等部门关于加强见义勇为人员权益保护工作意见的通知》(豫政办〔2013〕90号)要求执行。

●持有驻外使领馆出具的驻外使领馆工作人员随任子女回国证明的初中阶段回国的初中生，在初中毕业后参加我省统一组织的中招考试的，在条件相同的情况下，优先录取。（洛阳晚报首席记者 焦琳 通讯员 张格尔）