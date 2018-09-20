“印象云湖 光影洛阳”主题摄影大赛4月27日火热开启

季节流转，风景变换；时光荏苒，岁月更迭。有人说，2009年至今，是洛阳发展最快的十年，洛阳的各项建设如火如荼，从地铁、高架到快速路，从小游园、博物馆到城市书房，洛阳的城市建设日益“加速”，洛阳人的幸福生活不断“加码”。

季节流转，风景变换；时光荏苒，岁月更迭。有人说，2009年至今，是洛阳发展最快的十年，洛阳的各项建设如火如荼，从地铁、高架到快速路，从小游园、博物馆到城市书房，洛阳的城市建设日益“加速”，洛阳人的幸福生活不断“加码”。

今年是中华人民共和国成立70周年，也是恒大洛阳公司扎根洛阳的第10个年头。十年发展，你是否参与见证？城市建设，是否给你留下难忘的回忆？4月27日起，洛阳恒大云湖上郡将联合洛阳网、洛阳摄影家协会共同举办“印象云湖光影洛阳”主题摄影大赛，邀请广大摄影爱好者拿起手中的相机、手机，用镜头记录洛阳变迁、用照片呈现美好生活！

为充分展现洛阳的发展变化，展示云湖上郡的宜居生活，本次摄影大赛将分为“印象云湖”、“光影洛阳”两个主题，摄影爱好者除了可以将镜头聚焦洛阳的沧桑巨变及辉煌成就，也可以通过镜头捕捉洛阳恒大云湖上郡的园林景观、建筑剪影、四月风光及璀璨夜景等，展现恒大中原在陪跑洛阳的十年里，为洛阳人精心定制的高质量生活空间。

此次摄影大赛将于2019年4月27日正式启动，届时摄影爱好者可通过洛阳网官方微信参与大赛，以2009年3月至今，洛阳10年来变化和恒大云湖上郡为摄影主题，投稿时间截至5月9日。须注意，以往参加过类似大赛的获奖作品不再参选。活动截稿后，洛阳网将邀请摄影专家对所有参赛的作品进行评选，评选结束后将通过洛阳网、洛阳摄影家协会等多渠道进行展示。

据了解，本次摄影大赛将设置“印象云湖金镜头奖”1名，奖励1000元现金、价值3000元礼品及荣誉证书一份；“印象云湖银镜头奖”1名，奖励500元现金、价值1500元礼品及荣誉证书一份；“光影洛阳银镜头奖”1名，奖励500元现金、价值1500元礼品及荣誉证书一份；优秀奖16名，奖励200元现金、价值500元礼品及荣誉证书一份；纪念奖20名，奖励价值500元礼品及荣誉证书一份。

洛阳恒大云湖上郡，择址洛北CLD中央生活区，承袭东方礼制，于瀍源之畔，打造集退台叠院、电梯洋房、颐乐养生配套、风情商业、优质学校为一体的约1700亩国韵大城。以匠人风骨，精琢中式园林，以毫厘考究，诠释艺术盛境，生活在此，闻臻景馥郁，感岁月静好。云湖的美，千变万化，层次分明，一千个人眼中，就有一千个云湖的印象。4月27日，“印象云湖光影洛阳”主题摄影大赛火热开启，欢迎广大摄影爱好者踊跃参与，更有千元现金大奖，等你来赢！