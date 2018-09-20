孔文卿：乡村三尺讲台上的 “守望者”

花山村，位于宜阳县花果山乡，是该县最偏远的行政村之一。花山小学，仅剩3名学生，孔文卿仍然默默耕耘，甘当三尺讲台“守望者”。

孔文卿在辅导学生做功课

“当当，当当……”每天清晨，伴随着一阵清脆的铃声，熊耳山腹地的花山村，回荡着读书声。

读书声并不高，还有些参差不齐，但对这个距离县城70多公里的深度贫困村而言，这就是最美的声音。

花山村，位于宜阳县花果山乡，是该县最偏远的行政村之一。花山小学，仅剩3名学生，孔文卿仍然默默耕耘，甘当三尺讲台“守望者”。

今年，是他在这所小学教书的第37个年头。这些年，学生们换了一茬又一茬，唯有孔文卿，始终扎根大山深处。他说，“哪怕仅剩一个孩子也要坚守下去”。

“全科教师”+“兼职父母”

近日，记者第三次踏入花山小学，新粉刷的墙壁让这里显得更有生机。

教室里，木质讲台下摆了三张课桌。两名低龄的孩子正学写字，一名年龄稍大的孩子正在朗读课文。

“大男孩上六年级，两个小的跟着学简单的内容。”孔文卿说，他扮演“全科教师”的角色，一边教六年级的张乐锋语文、数学等课程，一边教5岁多的周龙跃和张彩怡拼音识字。

“山里孩子也应该接受好的教育，虽然仅剩我一个老师，但还要尽量让孩子们掌握更全面的知识。”孔文卿说。

虽已59岁，背已微驼，但一站上讲台，孔文卿依然神采飞扬。

“写‘仁’字，一撇一竖一横短一横长。”教完低年级学生写字后，趁他们练习间隙，孔文卿又教张乐锋古诗，让他上讲台默写“孤帆远影碧空尽”的后一句。“‘江’字笔画顺序不对，右边不能先写两横再写一竖……”孔老师很细致地指出了他的错误。

如今，孔文卿不仅是“全科教师”，还是“兼职父母”。

“留在村里读书的孩子，家境普遍贫困。我除了教书，还得为他们做饭，甚至接送他们上学。”孔文卿说，从上个学期开始，他主动承担了给学生做午餐的任务。半年多来，他没收过一分钱。

孔文卿就像一支蜡烛，照亮孩子们成长的每一步。

坚守讲台37年初心不改

“我很爱这所学校，和孩子们在一起很快乐，也很满足。”课间，孔文卿看着孩子们奔跑嬉戏，脸上满是笑容。

花山小学，是他一辈子的挚爱。

孔文卿是土生土长的花山村人。1978年，他是当时村里为数不多的高中毕业生。1982年，花山小学遭遇“教师荒”，他临危受命，成为一名民办教师。

“那时的花山小学仅有一排平房。”孔文卿说，几位教师每年攒一些钱陆续给学校添置些东西，再加上上级支持，学校规模不断扩大。

自2001年起，孔文卿成了这所小学的校长，他对这座深山沟里的小学负起了更大责任。

曾经，花山小学也十分热闹，鼎盛时期的2008年在校学生有120多名，因为教学质量好，附近嵩县、洛宁山区的孩子们也翻山越岭到这里上学，上下两层楼的十几间教室挤得满满当当。

交谈中，孔文卿讲述了一件令他很骄傲的事情。2018年，花山村一下子出了8个大学生，而且这几个孩子都曾是他的学生。“这是我们村有史以来考上大学人数最多的一年。”孔文卿说，作为教师，他最高兴的就是看到孩子们能读书识字，走出大山，实现自己的理想。

不论学生多少，对孔文卿而言，校便是家。学校师资不足，他想方设法向上级申请，邀请教师到村里任教；学校设施简陋，他不厌其烦地从外地添购教学设备，尽量使孩子们能享受到与山下孩子一样的教育条件。每学期开学时，他都要到乡政府去拉书本；每年秋季，他会提前下山采购蜂窝煤，使孩子们冬天不受冻……

这一方讲台，他站上去就没想下来，37年初心不改。时光荏苒，岁月绵长，他融入学校的历史中，学校扎根在他的生命里。

只要学校在，贫困村的希望就在

这几年，不少村民搬出了深山，一些学生也随家长到镇上或县城读书。2018年秋开学时，该校仅剩两名学生。

孔文卿为孩子们能接受更好的教育感到高兴，但又不舍学生离去，不舍花山小学凋敝。他毅然坚持办学。

“今年开春，多了一名学生。”孔文卿指着周龙跃说，“是个不错的苗子”，言语之中满是慈爱和喜悦。对他而言，每个学生都视如珍宝，哪怕多一个都很幸福。

四月的熊耳山，满眼苍翠。再有两个多月，孔文卿就将60周岁了，退休的日子一天天临近，可孔文卿放不下山里的孩子。

在大山里生活了一辈子的孔文卿，深知教育对山区孩子的特殊意义，“山里的孩子们与外界接触少，掌握知识是他们走出大山的希望”。

“我很想把这所学校办好、传承好，哪怕仅剩一个孩子也要坚守下去。”孔文卿说，他最大的心愿，就是能有志愿者或特岗教师来花山小学接班。

在这之前，他会继续努力站好最后一班岗。

“小妹妹，摘草莓，不怕流汗不怕累，送给大家尝一尝，酸酸甜甜味道美……”大山深处，又传出阵阵读书声。

稚嫩的童声，如同美妙的音符在回荡。只要学校在，贫困村希望就在！（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 张珂 文/图）