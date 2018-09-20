本周洛阳有这些文化、健康讲座 快来听听别错过

洛阳孔子学会公益国学健康大讲堂 ●主题：音乐能量疗愈五音养五脏系列讲座(一)主讲人：吴金蔓(河南省孔子学会、洛阳孔子学会执行会长)时间：周日9时至11时 地点：七里河与中州西路交叉口，畅元大厦1楼弘文馆演艺厅 报名电话：15517911399 科普大讲堂 ●主题：中风的早期识别及处理 主讲：李睿(市第三人民医院神经内科病区主任) 时间：20日9时30分至11时 地点：市科技馆2楼 市图书馆活动(老馆) ●主题：不吼不叫的教育智慧 主讲：吴若瑜 时间：20日9时至11时 地点：2楼多功能厅 市少年儿童图书馆(涧西区)活动 ●主题：萤火虫手工坊之“春天的畅想果冻蜡” 时间：20日10时至11时 地点：畅元大厦5楼手工活动室 活动对象：5岁以上儿童(线上限报8名，亲子活动，需家长陪同) 市少年儿童图书馆报名方式：关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名 星期六文化公益论坛 ●主题：走近馨香生活感受文人雅事 时间：20日14时30分至17时30分 地点：洛阳千山矿业4楼(玻璃厂路与凯旋路交叉口东180米路北) 电话：15038585402、18903790708（洛阳晚报记者 赵佳 陈晓佳）