洛阳姑娘18岁入选国家队 成为场地自行车赛场上的中国新锐

本月初，在2019年中国场地自行车联赛深圳站比赛中，代表我省参赛的洛阳姑娘郭裕芳表现亮眼，取得1金2银的好成绩。

训练间隙的郭裕芳

本月初，在2019年中国场地自行车联赛深圳站比赛中，代表我省参赛的洛阳姑娘郭裕芳表现亮眼，取得1金2银的好成绩。

这些年，郭裕芳在国内外场地自行车赛场上佳绩频出。来自我市新安县五头镇大洼村的她，何以从“没听过场地自行车比赛”到“屡获佳绩的国家队队员”？日前，记者独家采访了在广州集训的“中国新锐”郭裕芳。

比赛中的郭裕芳（左一）

（本稿图片由受访者提供）

●七年坚持训练，最长春节假只有两天

4月16日19时，记者联系上在广州集训的郭裕芳时，她刚完成当日的训练，正在接受按摩恢复。一个多月前，应河南省自行车队的要求，郭裕芳从国家队返回省队，与队友合练后代表河南征战2019年中国场地自行车联赛。

该联赛分为两站分站赛和一站总决赛，共有来自北京、天津、河南等22支代表队的486名运动员参赛。在本月初举行的首站比赛中，郭裕芳斩获成年组女子凯林赛金牌、女子500米个人计时赛银牌，还和队友搭档获得成年组女子团体竞速赛银牌。

一站比赛收获多枚奖牌，对于刚满20岁的郭裕芳来说已经习以为常。郭裕芳是我市新安县五头镇大洼村人，祖辈以务农为生，她为何会走上专业运动员道路？

“咱是农民，以前对体育比赛根本不懂，更别说相对小众的场地自行车比赛了。”郭裕芳的父亲郭四兴说，他和多数家长一样，希望女儿按部就班地考个好大学，毕业后找个能养活自己的工作，但自2012年市自行车队的一次选拔后，女儿的生活就改变了。

2012年，郭裕芳上六年级，爱跑爱跳的她在校运动会上完胜高年级同学。“那年4月，老师推荐我参加市自行车队的选拔。”郭裕芳说，由于表现出色，她顺利入选市自行车队。

凭借过人的天分和坚持不懈的努力，郭裕芳在市自行车队训练两年后被选入省队。18岁那年，她又以遥遥领先的赛事积分入选国家队，开始代表国家征战国际赛事。“这些年的经历很简单——训练、参赛、继续训练，饭可以不吃，但训练不能停。”郭裕芳说，她最长的春节假期也只有两天，“休息日不训练就觉得一天白过了，肯定还要补出来”。

●看不到优势想放弃教练一语把她点醒

由于是“零基础”入队，刚开始的日子，除了汗流浃背和肌肉酸痛，郭裕芳体会不到任何获得感。“当时的想法是，先练练再说，不行就继续上学，绝不勉强。”郭四兴说，这是他和女儿的约定。

“一天，教练把我叫到自行车场地，指着一辆比赛专用自行车说‘练吧，有前途’。”郭裕芳坦言，当时她对场地自行车运动一无所知，不过从教练眼里看到一丝肯定的意味儿。

接下来的日子，仍是日复一日的训练。转眼到了2014年的第12届省运会，郭裕芳代表洛阳自行车队与省内高手同台竞技。在这届省运会上，她一举夺得场地自行车竞速赛、场地500米个人计时赛和公路1公里个人计时赛3项冠军。

首次参加省运会，就获得“三冠王”的郭裕芳，很快引起了省队教练的注意，不久，她被选入省自行车队。然而，在去省队报到前，郭裕芳产生了放弃的想法。“虽然在省运会上取得了优异成绩，但我的日常训练成绩跟队友差很大一截，我看不到自己的优势。”郭裕芳说，她鼓足勇气准备给父亲打电话时，发现异常的教练先找她谈了话。

“你的天分在于超乎常人的爆发力，为啥总要跟擅长中长距比赛的队友比耐力呢？把优势发挥到极致就离成功不远了！”郭裕芳说，教练的这番话让她重拾信心，原本要打给父亲的那个电话也没有拨出。

●记不清拿了多少奖，梦想登上奥运会领奖台

2017年全国场地自行车冠军赛总决赛女子争先赛冠军、2017年全国场地自行车锦标赛女子团体竞速赛冠军、2018年场地自行车亚洲锦标赛女子团体竞速赛冠军、2019年场地自行车亚洲锦标赛女子团体竞速赛冠军、2019年场地自行车世界杯香港站女子团体竞速赛冠军……

看着女儿房间里堆成小山似的奖牌、证书，自豪、欣慰之余，郭四兴的内心泛起丝丝愧疚。“到省队后，闺女就没再回来过过春节。这些年，我们跟闺女见面的次数总共也不过七八次，能给她的少之又少。”郭四兴说。

这种愧疚感郭裕芳也有，她的愧疚来自没能陪在家人身边。郭裕芳说，她生于洛阳长于洛阳，更是在市自行车队找到了人生目标。遗憾的是，她从未陪家人一起看牡丹。“将来有机会，我一定在洛阳最美的四月天，回来看看牡丹花，感受家乡的魅力。”郭裕芳说。

“说实话，我记不清这些年拿了多少奖。不过，每次在国际赛事上领奖时，听到嘹亮的国歌声、看着冉冉升起的五星红旗，我的泪水总在眼眶里打转，那是一种由衷的自豪感。”郭裕芳说，作为国家队的一员，她清楚自己想要什么，更明白自己的使命：“走好脚下的每一步路，力争闯进2020年东京奥运会，登上奥运会领奖台！”（洛阳日报记者 郭学锋）