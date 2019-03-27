邮储银行洛阳市分行开展“邮爱捐助助力扶贫”爱心捐赠活动

为大力弘扬扶贫济困的传统美德，丰富扶贫形式，提高扶贫成效，引导行内员工奉献爱心，服务社会，履行国有企业的社会责任，邮储银行洛阳市分行积极响应省分行号召，于4月16日在全行辖区内开展“邮爱捐助助力扶贫”爱心捐赠活动。

为大力弘扬扶贫济困的传统美德，丰富扶贫形式，提高扶贫成效，引导行内员工奉献爱心，服务社会，履行国有企业的社会责任，邮储银行洛阳市分行积极响应省分行号召，于4月16日在全行辖区内开展“邮爱捐助助力扶贫”爱心捐赠活动。

“送人玫瑰，手留余香”，一件衣物送出一份温暖，一颗爱心带来一份感动。活动期间，该行党委高度重视、精心组织、广泛动员，并于4月16日由该行副行长、工会主席田红涛带队到定点帮扶村汝阳县十八盘乡赵庄村进行现场捐赠。活动现场，爱心涌动、气氛热烈，贫困村负责同志和困难群众对此次捐赠表示感谢，并对该行服务及改善民生的举措给予了高度评价。

据了解，此次活动由该行党委和结对帮扶贫困村工作队联合组织，并得到了辖区各单位的积极响应和大力支持，广大职工积极参与，奉献爱心，以实际行动助力扶贫。据统计，此次活动中，该行共深入8个定点扶贫村开展了9场现场捐助活动，活动现场共捐助衣物2314件，书籍358本，其余物品477件。

此次活动，是邮储银行洛阳市分行积极探索建立脱贫攻坚社会帮扶新模式的一次有益尝试，同时也在该行营造了人人关心扶贫、人人支持扶贫、人人参与扶贫的良好氛围。该行副行长、工会主席田红涛表示：“我行将以此次爱心捐赠活动为契机，继续发扬奉献精神，将爱心的接力棒传递下去，也希望更多的爱心人士和企业积极投身到社会公益事业中来，干群同心、各方协力，形成脱贫攻坚的强大合力，为打赢脱贫攻坚战积极贡献力量。”