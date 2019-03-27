最近洛阳市民都在朋友圈里晒牡丹 他却在晒起了这个……

昨日12时许，市民崔书乾在微信朋友圈里晒出第七批牡丹图书。从15日起，他在朋友圈里陆续晒出关于牡丹的藏书。他说，很多人在朋友圈里晒牡丹花，他想通过晒书，让更多人了解牡丹文化，宣传洛阳牡丹。

崔书乾收藏的部分牡丹图书

昨日12时许，市民崔书乾在微信朋友圈里晒出第七批牡丹图书。从15日起，他在朋友圈里陆续晒出关于牡丹的藏书。他说，很多人在朋友圈里晒牡丹花，他想通过晒书，让更多人了解牡丹文化，宣传洛阳牡丹。

昨日上午，记者来到崔书乾家，看到了他收藏的100多本牡丹图书和100多张牡丹明信片，其中有一张首届洛阳牡丹花会(今中国洛阳牡丹文化节，下同)导游图，弥足珍贵。

朋友圈晒牡丹图书获点赞

《洛阳牡丹三字经》《洛阳牡丹》《洛阳牡丹图谱》《洛阳牡丹画精品选》《洛阳牡丹穆青摄影》《洛阳牡丹故事》《洛阳牡丹甲天下》……15日12时59分，家住涧西区的崔书乾在朋友圈里晒出9本关于牡丹的图书，引来不少好友点赞。

从15日起，崔书乾每天坚持在朋友圈里晒牡丹图书。“我想通过晒书，让更多人了解牡丹文化，宣传洛阳牡丹。”崔书乾说，他连续3天在朋友圈里晒牡丹图书，收获400多人点赞。

崔书乾是“书迷”，喜欢读书，也喜欢藏书。1980年，他从家乡滑县来到洛阳工作，从那时起，他就买书、藏书，目前家里藏书近万册。

“我在朋友圈里晒书，是想让大家知道关于牡丹有许多图书，牡丹文化博大精深。”崔书乾说，如果有人想了解书中的内容，可以找他借阅。

藏品见证洛阳城市发展

记者看到，在崔书乾的藏品中有一张洛阳牡丹花会导游图，1983年4月第一版第一次印刷，定价0.15元。

“这是首届洛阳牡丹花会的导游图，上面标注了当时洛阳的赏花地点。”崔书乾说，1983年4月15日，首届洛阳牡丹花会开幕式在王城公园牡丹阁举行，洛阳牡丹花会导游图印发及时，便于游客按图赏花。

这张洛阳牡丹花会导游图显示，除王城公园、牡丹公园、植物园(今西苑公园)外，东花坛、洛阳烈士陵园、中国一拖等地均种植有牡丹，适合观赏。

“从首届洛阳牡丹花会导游图上可以看到，当时的洛阳城市区在洛河以北、陇海铁路以南的区域，市区道路不多。与那时相比，今天的洛阳城可谓日新月异，欣欣向荣。”崔书乾说，这张导游图见证了洛阳城市发展，意义深远。

“牡丹迷”娶了“牡丹仙子”

崔书乾也是“牡丹迷”，20世纪70年代末，他看了一部电影《秋翁遇仙记》，内容是关于牡丹的，让他印象深刻。

到洛阳工作后的第二年春天，崔书乾正在办公室里工作，听同事说办公楼前花坛里的一株牡丹开了朵花，他立即冲出办公室，跑到花坛旁，认真观赏那朵率先绽放的牡丹。

“那是我第一次见到真牡丹，花朵鲜艳，雍容华贵。我想了解更多关于牡丹的知识，因此，开始留意搜集与牡丹有关的图书。”崔书乾说，近40年的坚持，他收藏了100多本牡丹图书和100多张牡丹明信片。

让崔书乾最自豪的是，他与洛阳牡丹有缘，还娶了一位“牡丹仙子”。崔书乾的妻子孙梅珍是洛阳人，从小喜欢牡丹。2006年，孙梅珍在洛阳网洛阳社区注册会员时，取的网名就是“牡丹仙子”。

“朋友们都羡慕我把‘牡丹仙子’娶回了家。”崔书乾笑着说，他会珍惜与牡丹的缘分，尽力宣传洛阳牡丹，让更多人爱上洛阳牡丹。（洛阳日报记者 余子愚 文/图）