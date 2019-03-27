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洛阳便民电子地图用户量达23.7万 点击使用量接近195万次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-17 08:36

　　来洛阳赏花，去哪儿吃、去哪儿住、去哪儿购物？今年牡丹文化节，借助洛阳便民电子地图，这些问题迎刃而解。昨日，记者从市创建办获悉，自3月30日发布至今，洛阳便民电子地图用户量达23.7万，点击使用量接近195万次。

　　“这个地图太好用了，有了它，轻松玩转洛阳。”昨日中午，游客刘先生和家人走出王城公园，打开微信中的洛阳便民电子地图，很快就找到了心仪的洛阳特色美食。

　　洛阳便民电子地图是我市旅游、交通、城市管理等多个部门联合打造的洛阳旅游必备“神器”，只要打开它，公厕、城市书房、牡丹园、酒店、美食街、医院、商场等均可一键精准导航，成功解锁洛阳的吃、住、行、游、购、娱……

　　从3月30日起，我市在各火车站、机场、高速路口等中心城区主要出入口，以及公交站亭、工程围挡等处的公益广告上，增加了洛阳便民电子地图的小程序码，游客抵洛后，只需扫码便可使用。

　　截至昨日，该地图已正式上线18天，根据系统后台统计，其总浏览量接近195万次，用户数量达23.7万。“浏览量是指用户点击使用地图的次数，用户量是按照点击电子地图的IP地址来统计的。”地图维护工作人员介绍，洛阳便民电子地图的日均点击量超过10万次，这一数据还在持续快速增长。

　　记者注意到，洛阳便民电子地图的内容每天都在实时更新，除了地图功能，游客还可以借助它查看每天的牡丹花情预报和门票优惠信息。如果不知道如何安排旅游线路，点开“旅游攻略”，还可看到官方发布的一日游、两日游、三日游精品线路。

洛阳便民电子地图小程序码

　　除了游客，对本地人来说，这个地图也是个不错的便民工具。如果您还没用过，现在就可以打开手机微信，点击右上角“＋”号，选择“扫一扫”，扫文上的小程序码；或直接搜索“洛阳便民电子地图”，在弹出的页面上，点击“立即授权”，即可进入地图使用界面。（洛阳日报记者 智慧 通讯员 庞晓磊 实习生 廖雅婷）

　　新闻链接

　　今日，仍可免费领取新版交通旅游图

　　昨日，1万份最新版《洛阳市交通旅游图》，在3个景点向市民和游客免费发放。

　　此次发放的《洛阳市交通旅游图》，由市自然资源和规划局联合河南省地图院共同策划、编制，各大旅游景点在地图上一目了然。该地图还重点推荐了魅力牡丹游、都城遗址游及10条博物馆之都精品旅游线路，同时配有最新洛阳高铁旅客列车时刻表等实用信息。

　　目前，新版《洛阳市交通旅游图》还有少量剩余。今日，有意愿的群众还可以继续到洛邑古城游客服务中心、隋唐城遗址植物园西门、市规划展示馆3个地点免费领取。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 房良 摄）
[ 责任编辑：马佳佳]
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