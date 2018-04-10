明日起，来免费领取最新版洛阳交通旅游图吧！

为庆祝第37届中国洛阳牡丹文化节，由市自然资源和规划局联合河南省测绘院共同策划、编制的最新版《洛阳市交通旅游图》新鲜出炉!
为庆祝第37届中国洛阳牡丹文化节，由市自然资源和规划局联合河南省地图院共同策划、编制的最新版《洛阳市交通旅游图》新鲜出炉!
此版地图是我市目前最新的交通旅游地图，各大旅游景点一目了然。该地图推荐了魅力牡丹游、都城遗址游以及10条博物馆之都旅游精品线路，同时还配有最新洛阳高铁旅客列车时刻表等实用信息。
16日起，市自然资源和规划局将在洛邑古城、隋唐城遗址植物园西门、市规划展示馆三个地点，免费向市民和游客朋友发放10000份新版洛阳交通旅游图。有需要的市民可到上述三个发放点领取。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 房良）
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