推动市场转型升级 擦亮古都新名片——访华耀城集团董事长 林贤富

近日，市政府与华耀城集团签订中心城区市场转型升级战略合作协议。根据协议，华耀城集团将积极参与洛阳市中心城区批发市场整体改造提升和城北市场综合体的开发建设。

近日，市政府与华耀城集团签订中心城区市场转型升级战略合作协议。根据协议，华耀城集团将积极参与洛阳市中心城区批发市场整体改造提升和城北市场综合体的开发建设。

9日，华耀城集团董事长林贤富来洛参加洛阳·2019城市经济创新发展论坛暨第37届洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会，他表示，这次签约是华耀城集团和洛阳的再度合作。“洛阳历史文化悠久，投资及商业基础很好，去年牡丹文化节期间签约的华耀城商贸物流项目已经开工建设，洛阳市委、市政府务实、实干，在洛阳投资我们很有信心！”

林贤富说，洛阳是十三朝古都，文化底蕴深厚，也是知名的旅游胜地，他非常看好洛阳的环境和商贸优势。下一步，华耀城集团将依托自身在商贸物流方面的产业优势和影响力，进一步加大投入力度，深耕洛阳，积极承接老旧市场疏解外迁，为洛阳量身打造具有古都特色的历史、文化商业综合体，助力城市产业转型升级，擦亮“古今辉映、诗和远方”的城市新名片，为建设中原城市群副中心城市贡献新力量。（洛阳日报记者 李冰 记者 刘冰 摄）