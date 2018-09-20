洛阳站、洛阳龙门站今日新增3趟临客

记者从洛阳火车站获悉，为了满足旅客出行需要，今日，洛阳铁路部门在原有已开行临客基础上，临时增开3趟中短途旅客列车，其中，洛阳站1趟，洛阳龙门站2趟。

记者从洛阳火车站获悉，为了满足旅客出行需要，今日，洛阳铁路部门在原有已开行临客基础上，临时增开3趟中短途旅客列车，其中，洛阳站1趟，洛阳龙门站2趟。具体车次和时刻如下：

洛阳站：K5366次(洛阳至郑州)，18:10从洛阳站开车，20:01终到郑州。洛阳龙门站：D9264次(灵宝西至郑州东)，17:01到洛阳龙门站，17:04开车，17:42终到郑州东站。D9266次(灵宝西至郑州东)，21:26到洛阳龙门站， 21：30开车，22：08终到郑州东站。春运客流高峰期，铁路部门还将根据客流需要适时加开临客。（洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 刘鹏）