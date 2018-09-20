今日白天雪渐停，洛阳北郊机场将暂时关闭至12时

据最新气象资料分析，受较强冷空气和西南气流影响，昨日(9日)至今日(10日)，我市将持续低温并伴有小到中雪天气，局部大雪。

据最新气象资料分析，受较强冷空气和西南气流影响，昨日(9日)至今日(10日)，我市将持续低温并伴有小到中雪天气，局部大雪。 据最新气象资料分析，受较强冷空气和西南气流影响，昨日(9日)至今日(10日)，我市将持续低温并伴有小到中雪天气，局部大雪。 今日(10日)8时34分，市气象局官方微博@洛阳气象局分发布：截至10日8时各观测站降雪量/积雪深度为： 新安2.6毫米/4厘米 孟津2.5毫米/4厘米 洛宁1.3毫米/1厘米 宜阳1毫米/3厘米 栾川1毫米/1厘米 偃师0.9毫米/2厘米 嵩县0.6毫米/1厘米 伊川0.6毫米/1厘米 汝阳0.2毫米/0厘米 市区1.5毫米/2厘米 截至目前，累积降雪量1毫米至3毫米，今日(10日)积雪深度2厘米至4厘米。气温维持较低水平，最高温度-1℃左右，最低温度-7℃～-5℃。具体天气预报：10日(初六)：小雪转阴天，气温-5℃～-2℃。11日(初七)：多云间晴天，气温-7℃～6℃。 相关链接一：热力企业启动应急预案 我市三家市政集中供热企业启动应急预案，加大供热设施检查力度，确保稳定供热。如果您碰上用热问题，可拨打本报“问暖热线”66778866，或拨打我市三家市政集中供热企业24小时服务热线。洛阳热力有限公司：63005678，洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司：9618966，洛阳高新热力有限公司：64331318。 相关链接二：洛阳北郊机场暂时关闭至12时 今日(10日)8时05分，记者从洛阳北郊机场相关部门得知，受降雪天气影响，目前洛阳北郊机场达不到航班起降标准，机场将暂时关闭至12时，想了解更多有关机场运行信息和航班动态，您可拨打所乘航班的航空公司客服电话或拨打机场问询电话62328666进行查询。建议您合理出行时间，以免给您的乘机带来不便。（洛报融媒记者 李雨璐 通讯员 郑泽宁 罗兰）