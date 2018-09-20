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今日白天雪渐停，洛阳北郊机场将暂时关闭至12时
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-02-10 09:51

　　据最新气象资料分析，受较强冷空气和西南气流影响，昨日(9日)至今日(10日)，我市将持续低温并伴有小到中雪天气，局部大雪。

　　今日(10日)8时34分，市气象局官方微博@洛阳气象局分发布：截至10日8时各观测站降雪量/积雪深度为：

　　新安2.6毫米/4厘米

　　孟津2.5毫米/4厘米

　　洛宁1.3毫米/1厘米

　　宜阳1毫米/3厘米

　　栾川1毫米/1厘米

　　偃师0.9毫米/2厘米

　　嵩县0.6毫米/1厘米

　　伊川0.6毫米/1厘米

　　汝阳0.2毫米/0厘米

　　市区1.5毫米/2厘米

　　截至目前，累积降雪量1毫米至3毫米，今日(10日)积雪深度2厘米至4厘米。气温维持较低水平，最高温度-1℃左右，最低温度-7℃～-5℃。具体天气预报：10日(初六)：小雪转阴天，气温-5℃～-2℃。11日(初七)：多云间晴天，气温-7℃～6℃。

　　相关链接一：热力企业启动应急预案

　　我市三家市政集中供热企业启动应急预案，加大供热设施检查力度，确保稳定供热。如果您碰上用热问题，可拨打本报“问暖热线”66778866，或拨打我市三家市政集中供热企业24小时服务热线。洛阳热力有限公司：63005678，洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司：9618966，洛阳高新热力有限公司：64331318。

　　相关链接二：洛阳北郊机场暂时关闭至12时

　　今日(10日)8时05分，记者从洛阳北郊机场相关部门得知，受降雪天气影响，目前洛阳北郊机场达不到航班起降标准，机场将暂时关闭至12时，想了解更多有关机场运行信息和航班动态，您可拨打所乘航班的航空公司客服电话或拨打机场问询电话62328666进行查询。建议您合理出行时间，以免给您的乘机带来不便。（洛报融媒记者 李雨璐 通讯员 郑泽宁 罗兰）
[ 责任编辑：席倩倩]
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