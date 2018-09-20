勇救落水女孩儿的“黑短袖”找到了！

“今天下午，一名‘黑短袖’在偃师马蹄泉景区，不顾严寒天气，跳水救人……”从昨天(5日)18时许开始，在很多洛阳人的微信聊天群，都转发着一条寻找勇救落水女孩儿的“黑短袖”的消息。

根据寻找消息附带的一段手机视频显示，湖面上，一艘游船突然翻船，慌乱中，一名6岁女孩不小心落水，仰面朝天在水中挣扎。视频中，听到有人在岸上呼救：“小孩子！小孩子！”一名身穿黑色短袖的小伙儿，从岸边纵身一跃，跳入水中，将落水者救起。

现场一名游客告诉记者，待将落水者救上岸后，黑短袖小伙儿又去帮忙扶正游船。他上岸时已冻得嘴唇发紫，急匆匆地拿上外套和个人物品就走了，没有留下姓名。

通过网友的积极寻找，今日，终于找到了这名黑短袖小伙儿，他叫解亮亮，今年30岁，家住伊川县城关北府店社区。

解亮亮告诉记者，昨日是大年初一，他和几个朋友去景区玩耍。大概是16时30分左右，他们几个人转到湖边，突然听到有人呼救。

“我急忙拨开人群，走到岸边，看到水里的小姑娘，已经连呛了好几口水。当时也没多想，我脱了外套扔下个人物品，就跳到水里了。”解亮亮说，网友们都在说的“黑短袖”，其实是一件黑色的保暖衣，为了救人方便，下水前，他将两侧袖子撸了起来。

谢亮亮说，下水救完人、捞了船，要上岸时才感觉到这水真是透心凉啊。所以上了岸，抱起东西就直奔更衣室了。

面对采访，谢亮亮说，当时参与救人的游客还有好几个，我这也不算啥。(洛报融媒记者 李雨璐 通讯员 李德伟 文/图)