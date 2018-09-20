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69岁老人洛阳龙门站迷路 铁警热情相助帮其找到亲人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 2019-02-06 19:01
 

　　大年初一正是合家团圆的日子，一位到洛阳女儿家过年的老先生，却在洛阳龙门站迷路。好在洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所民警及时发现了他，辗转联系到老人的家人，得以让其与家人团聚。

　　5日15时，洛阳龙门站派出所民警张晶曼正在执勤，看到一位老先生一直在进站口附近徘徊。她上前询问老人是否需要帮助，老人支支吾吾地说自己在女儿家吃过午饭，想回老家。老人姓陈，身上没带什么证件，只记得女儿的名字，这让民警犯了难。

　　张晶曼把老人带到警务室，为他端上茶水。民警猜测老人女儿家应该离这里不远，站内的安检、保洁人员多是居住在附近的本地人，他们当中或许有人认识老人，民警便一方面发动安检、保洁人员在微信朋友圈发布寻找老人家人的信息，一方面将情况向市110联动指挥中心汇报，如有群众报警寻找老人，让其及时与铁路民警联系。过了约5个小时，民警终于通过市110联动指挥中心联系到老人的女儿陈女士。

　　民警得知，老人今年69岁，患有轻度阿尔兹海默症，之前常年在黑龙江居住，今年来洛阳女儿家过年，因为环境陌生，语言、生活习惯都不适应，这让老人萌生了回老家的念头，这才有了来高铁站的一幕。

　　见到女儿、女婿来接，老人紧蹙的眉头舒展开，脸上露出笑容。民警嘱咐陈女士，平时应多关心老人，最好在老人的口袋里装上有联系方式的纸条，以备不时之需。

　　在这举家团圆的日子里，我们祝愿大家都可以平安团圆地过个好年！(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 侯家薪)
[ 责任编辑：王瑞轩]
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