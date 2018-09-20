提醒！如遇雨雪天，出行前不妨先查询航班动态

春运期间，若出现雨雪天气，旅客遇到航班延误甚至取消的情况该如何处理才能不给正常的出行造成影响？昨日，《洛阳晚报》记者进行了采访。

春运期间，若出现雨雪天气，旅客遇到航班延误甚至取消的情况该如何处理才能不给正常的出行造成影响？昨日，《洛阳晚报》记者进行了采访。

洛阳北郊机场工作人员提醒，目前，常用的订票网站APP不仅提供购票服务，还实时更新航班动态信息。所以，出发前，旅客可通过这些APP查询所乘航班的动态信息，并确认航班是否遭遇取消或延误。此外，也可在订票时查询航班的历史准点率作参考。

一旦遇到因雨雪天气造成航班取消或长时间延误的情况，旅客可先致电咨询航空公司，详细询问改签时间等信息后，再决定是改签还是退票后重新购买机票。

“因雨雪天气造成航班取消或长时间延误，短时间内要求改签机票的旅客可能非常集中，容易出现改签耗时过长，甚至不成功的情况。”该工作人员解释，因此对于着急出行的旅客，退票后重新购买机票，可能比办理改签的速度更快。

需要注意的是，若能退票，航空公司会收取一定比例的退改签手续费，部分特价机票不能进行退改签。在购买新机票前，旅客不妨提前向购票平台或航空公司进行核实。（洛阳晚报记者 李雨璐）