粉条、麻花、土鸡蛋 洛阳老丁夫妇为儿子带去家乡味道

昨日，在洛阳龙门站二楼大厅自动售票处，来自汝阳的高爱花守着大包小包的行李等待排队取票的老伴儿丁三定。今年，他们老两口要去西安的儿子家过年，虽然儿子已提前叮嘱他们多次，千万别大包小包带一堆，出门不便还怪累，可他们还是带了老家的土鸡蛋、粉条、麻花、麦仁、花生。其中，160多个土鸡蛋是特意为待产二孩的儿媳妇准备的。

夫妻俩提着大包小包的土特产，想给孩子带去家乡的味道

昨日，在洛阳龙门站二楼大厅自动售票处，来自汝阳的高爱花守着大包小包的行李等待排队取票的老伴儿丁三定。今年，他们老两口要去西安的儿子家过年，虽然儿子已提前叮嘱他们多次，千万别大包小包带一堆，出门不便还怪累，可他们还是带了老家的土鸡蛋、粉条、麻花、麦仁、花生。其中，160多个土鸡蛋是特意为待产二孩的儿媳妇准备的。

今年50多岁的丁三定说，儿子15岁就考入西安交通大学少年班，目前在西安一科研院所上班，已经结婚成家，还有了一个3岁的女儿。“孩子之前是学习忙，现在是工作忙，一年也难得回家一次。”丁三定说。

今年过年，丁三定夫妻选择到儿子家过年，一是为了一家人团聚，二是因为儿媳妇怀了二孩，马上要生了，他们也想过去帮帮忙。

近50岁的高爱花说：“大孙女出生的时候，我们工作忙，没给孩子准备什么东西，也没怎么带过，心里感觉挺惭愧的。”现在，闲下来的高爱花为了迎接即将出生的孙辈，早早就着手准备，一个月前，她就将亲手缝制的小包被邮寄到了儿子家。

提到即将出生的孙辈，高爱花满眼幸福：“今天儿媳妇已经住院待产了，估计这几天就会生，今年春节我们家是喜上加喜啦。”

其实，出发前，儿子就叮嘱丁三定夫妻千万别带太多东西，行李太沉拿着不方便，可他们觉得老家的味道有钱也买不到。高爱花说：“粉条是托熟人买的，人家自己种的红薯、漏的粉条，吃着放心。麻花是我们汝阳的特产，儿子爱吃麦仁，我们也带了点儿，还有老家的花生。这鸡蛋是给儿媳妇准备的。”

为买到地道的土鸡蛋，丁三定专门跑到农户家，找了好几家的存货才凑够一桶。高爱花笑着说：“160多个鸡蛋，儿媳妇一天吃两个，够吃两三个月了。”

两纸箱粉条、半编织袋花生和麦仁，再加上一箱麻花和一桶鸡蛋，沉甸甸的行李中藏着夫妻俩对孩子沉甸甸的爱……（洛阳晚报记者 郭飞飞 文/图）