洛阳老城区第二小学定鼎府校区开建

记者从老城区相关部门获悉，近日，老城区第二小学定鼎府校区项目开工建设，该项目位于老城区经八路与道北西路(规划道路)交叉口西北角，预计工期为18个月。

老城区第二小学定鼎府校区示意图(资料图片)

记者从老城区相关部门获悉，近日，老城区第二小学定鼎府校区项目开工建设，该项目位于老城区经八路与道北西路(规划道路)交叉口西北角，预计工期为18个月。

整个校区占地面积为32667平方米，建筑面积10773平方米。建成后，校区有班额60个，可新增学位2700个，投用后，可进一步丰富周边区域教育资源，有效缓解入学压力。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 石智卫）