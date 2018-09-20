洛阳老城区第二小学定鼎府校区开建

记者从老城区相关部门获悉，近日，老城区第二小学定鼎府校区项目开工建设，该项目位于老城区经八路与道北西路(规划道路)交叉口西北角，预计工期为18个月。
老城区第二小学定鼎府校区示意图(资料图片)
记者从老城区相关部门获悉，近日，老城区第二小学定鼎府校区项目开工建设，该项目位于老城区经八路与道北西路(规划道路)交叉口西北角，预计工期为18个月。
整个校区占地面积为32667平方米，建筑面积10773平方米。建成后，校区有班额60个，可新增学位2700个，投用后，可进一步丰富周边区域教育资源，有效缓解入学压力。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 石智卫）
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