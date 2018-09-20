听听熟悉不？洛阳人听了26年的火车站广播来自一个人

您知道吗？从1993年至今，洛阳站所有列车信息广播，全部来自一个人的声音。粗略计算，26年来，她播出的列车信息广播数量，至少有650万条。

您知道吗？从1993年至今，洛阳站所有列车信息广播，全部来自一个人的声音。粗略计算，26年来，她播出的列车信息广播数量，至少有650万条。

她叫曲丽萍，今年48岁，是洛阳站的一名广播员。今年是她在广播岗位服务的第26个春运，也是倒数第二个——明年春运后，她就要到退休年龄了。

“进站时请您站在蓝色脚丫地标处，将身份证放在闸机识别区，面向屏幕抬头对准机器摄像头核验身份……”28日一大早，在洛阳站候车亭检票处，因新增人脸识别功能，广播员曲丽萍通过广播录音，不断向旅客循环播放提醒事项。

记者来到候车大厅二楼半的拐角处，推开一个不起眼房间的小门，走进广播室，偌大的播音台几乎占据整个屋子，曲丽萍坐在播音台前，紧盯监控屏幕，根据画面及提示信息，依次播放列车进站、检票等信息。

“1993年之前，列车信息播音基本靠口播；之后，这类信息几乎都用设备自动播报。”曲丽萍说，这就需要去天津提前统一录制好，设备通过技术自动合成；每次全国列车时刻大调整时，都需前往天津更新录音。

“值班人员请注意，由天津开往洛阳的K329次列车开过来，进入2站台5道……”“旅客们你们好，现在开始检票的是由沈阳北开往西安方向的K2045次列车，列车停靠2站台3道……”屏幕上的列车信息不断更新，一批又一批归乡人被送往天南海北。

曲丽萍粗略统计了下，1993年，洛阳站日均广播列车信息400多条；2019年，这一数字增至900多条。数字变化背后，是车次的大幅增加、铁路承载力的不断增强、选择铁路出行的人越来越多……

“列车不断提速，旅客出行越来越便捷、舒适，能为大家出行服务，我真的很开心。”曲丽萍说，20世纪90年代，广播中普快、普客列车信息占80%以上，K字、T字开头的快速、特快列车仅占少数。如今刚好颠倒，后者占比跃居八成以上，快车、特快成为大多数旅客的首选。

春运年年如约而至，广播内容悄然改变；变与不变间，是时代发展的印记。（洛阳日报记者 赵佳 通讯员 刘鹏）