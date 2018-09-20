洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

听听熟悉不？洛阳人听了26年的火车站广播来自一个人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-30 09:17

　　您知道吗？从1993年至今，洛阳站所有列车信息广播，全部来自一个人的声音。粗略计算，26年来，她播出的列车信息广播数量，至少有650万条。

　　她叫曲丽萍，今年48岁，是洛阳站的一名广播员。今年是她在广播岗位服务的第26个春运，也是倒数第二个——明年春运后，她就要到退休年龄了。

　　“进站时请您站在蓝色脚丫地标处，将身份证放在闸机识别区，面向屏幕抬头对准机器摄像头核验身份……”28日一大早，在洛阳站候车亭检票处，因新增人脸识别功能，广播员曲丽萍通过广播录音，不断向旅客循环播放提醒事项。

　　记者来到候车大厅二楼半的拐角处，推开一个不起眼房间的小门，走进广播室，偌大的播音台几乎占据整个屋子，曲丽萍坐在播音台前，紧盯监控屏幕，根据画面及提示信息，依次播放列车进站、检票等信息。

　　“1993年之前，列车信息播音基本靠口播；之后，这类信息几乎都用设备自动播报。”曲丽萍说，这就需要去天津提前统一录制好，设备通过技术自动合成；每次全国列车时刻大调整时，都需前往天津更新录音。

　　“值班人员请注意，由天津开往洛阳的K329次列车开过来，进入2站台5道……”“旅客们你们好，现在开始检票的是由沈阳北开往西安方向的K2045次列车，列车停靠2站台3道……”屏幕上的列车信息不断更新，一批又一批归乡人被送往天南海北。

　　曲丽萍粗略统计了下，1993年，洛阳站日均广播列车信息400多条；2019年，这一数字增至900多条。数字变化背后，是车次的大幅增加、铁路承载力的不断增强、选择铁路出行的人越来越多……

　　“列车不断提速，旅客出行越来越便捷、舒适，能为大家出行服务，我真的很开心。”曲丽萍说，20世纪90年代，广播中普快、普客列车信息占80%以上，K字、T字开头的快速、特快列车仅占少数。如今刚好颠倒，后者占比跃居八成以上，快车、特快成为大多数旅客的首选。

　　春运年年如约而至，广播内容悄然改变；变与不变间，是时代发展的印记。（洛阳日报记者 赵佳 通讯员 刘鹏）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·不宜在育龄期怀孕的八类人群
  • ·冻卵？不是你想冻就能冻
  • ·什么是泌乳素? 泌乳素高，该怎么办呢?
    		•
    假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
    假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
    假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
        外孙喜欢吃她做的烩面，女婿喜欢吃她做的浆面条，女儿觉得她做啥吃着都香……家住老城区，今年62岁的黄阿姨...
  • ·“赶会去”：点心水果春联 粉条酥糕灯笼
  • · “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
  • ·嵩县冰挂 错过又是一年
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 2018年度河南省科学技术奖励项目公布 ...
  • 尚英照组织召开约谈会议 通报偃师市“...
  • 有毒！干枝花 “枯木逢春”不能买
  • 洛阳老金发明春运“神器” 行李箱化零...
  • 听听熟悉不？洛阳人听了26年的火车站...
  • 洛阳龙门高铁站：热情服务旅客 打造温...
  • 孟津黄河湿地首次记录到疣鼻天鹅
  • 洛阳春节严打赌博：打牌人均200元即为...
  • 注意！洛阳王城大道与老310国道路口南...
  • 洛阳市科技馆城市书房建成投用
    		•
    百姓呼声
    新伊大街向南打通已列入2019年城建计划
    定鼎北路与老310国道规划为互通式立交
    精彩图片
    春运“神器”——能坐...
    洛龙区槐树湾安置小区...
    洛宁县护林员：长年行...
    洛龙区龙安小区：清洁...
    精彩热帖

    文化下乡义写春联

    张灯结彩迎猪年

    赤嘴潜鸭

    洛邑古城古装人像
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605