巧手叶雕迎新年！“万名学子冬读洛阳”活动走进洛邑古城学非遗

一枚普通的落叶，经过前期浸泡和巧手雕刻，就能“变身”精美书签！昨日，“万名学子冬读洛阳”活动走进年味渐浓的洛邑古城，60余名小学生体验叶雕传统艺术，用自己的想象力与创造力赋予了落叶新的生命。

一枚普通的落叶，经过前期浸泡和巧手雕刻，就能“变身”精美书签！昨日，“万名学子冬读洛阳”活动走进年味渐浓的洛邑古城，60余名小学生体验叶雕传统艺术，用自己的想象力与创造力赋予了落叶新的生命。

“巧剪桐叶照窗纱。”叶雕是一门古老的艺术，它巧借天然落叶，又突出创新意趣。“之前来洛邑古城逛街时，就喜欢上了这里的叶雕书签，没想到今天可以自己动手做啦！”今年13岁的李佳聪开心地说。叶雕艺术非遗大师精品体验课在洛邑古城非遗文化天街“非遗集合店”门口进行。初次体验叶雕，小朋友都显得很兴奋，面对长桌上备好的工具“摩拳擦掌”。

“做叶雕首先要学会选叶，制作中也需要耐心……”在老师的指导下，一个个小学生瞬间变身“小匠人”，聚精会神地着手在树叶上做文章。被浸泡过的树叶脉络愈加清晰，经过小朋友耐心雕琢，历经研磨、锤压、冲刷、染色等多道工序，一张张薄如蝉翼、色泽自然的彩色书签惊艳亮相！

“快看妈妈！这叶子在阳光下半透明的，真好看！”小朋友各个爱不释手、视若珍宝，用大拇指和食指捏着，生怕碰坏了。广大小学生在叶雕艺术欣赏与创造中，重识了自然之美，也感受到了传统技艺的奇妙。