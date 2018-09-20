拂去尘埃，唐代皇家壁画再现绝世风华

中国古代壁画分布地区很广，历史源远流长，其中唐代壁画思想浪漫、内容丰富。洛阳出土的唐代壁画则是盛唐绘画的巅峰之作，它们描绘了丝绸之路的繁华，展现出无与伦比的大唐风华。日前，一场“考古沙龙”活动在市文物局举行，围绕安国相王孺人唐氏、崔氏墓壁画，考古专家、壁画修复师、画家从不同的角度进行了解读。

胡人牵马壁画

中国古代壁画分布地区很广，历史源远流长，其中唐代壁画思想浪漫、内容丰富。洛阳出土的唐代壁画则是盛唐绘画的巅峰之作，它们描绘了丝绸之路的繁华，展现出无与伦比的大唐风华。日前，一场“考古沙龙”活动在市文物局举行，围绕安国相王孺人唐氏、崔氏墓壁画，考古专家、壁画修复师、画家从不同的角度进行了解读。

1 专家云集，解析盛唐皇家壁画

此次活动由市文物考古研究院、洛阳古代艺术博物馆、洛报融媒体中心、《洛阳晚报》共同主办，主题为“丝路的光芒——盛唐皇家壁画赏析”。

吴业恒、杨蕊、李效成分别从历史背景、壁画修复、艺术鉴赏3个角度介绍了安国相王孺人唐氏、崔氏墓壁画。

吴业恒毕业于西北大学考古学专业，现任洛阳市文物考古研究院副研究馆员，主要研究方向为商周隋唐考古。他也是唐氏、崔氏墓的现场发掘负责人。杨蕊为洛阳古代艺术博物馆壁画保护中心主任，负责主持的“洛阳古代壁画科技保护”项目获河南省文物保护科技成果奖，她带领团队成功揭取修复了这两座墓的壁画。李效成长期致力于创作以敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟为主题的艺术作品，现为洛阳市文物考古研究院艺术总监。

此外，活动还邀请到中国美协理事、中国国家画院研究员陈钰铭作为特邀嘉宾，从艺术角度对壁画进行鉴赏分析。