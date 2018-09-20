栾川县检察院开展春节送温暖送春联慰问活动

近日，栾川县检察院到3个贫困村开展送温暖送春联慰问活动，现场为群众书写春联，走访慰问驻村干部及贫困户，为贫困户送去棉衣、棉被过冬物资以及化肥、种子、农药等农用物资，帮助贫困户安排来年春耕计划，期盼来年收获丰收，体现了检察机关对贫困群众的浓浓关爱。

近日，栾川县检察院到3个贫困村开展送温暖送春联慰问活动，现场为群众书写春联，走访慰问驻村干部及贫困户，为贫困户送去棉衣、棉被过冬物资以及化肥、种子、农药等农用物资，帮助贫困户安排来年春耕计划，期盼来年收获丰收，体现了检察机关对贫困群众的浓浓关爱。

在庙子镇上河村、陶湾镇焦树凹村、伊滨村，县检察院退休干部王玉栾、李留怀、刘海舟及在职干警马景栓等书法家们不惧寒冷，挥毫泼墨，义务为群众写下一幅幅喜庆吉祥春联，场面热闹融洽。伊滨村青年群众赵建刚捧着上面写有“聚力逐梦新时代，同声放歌新生活”的大红春联，高兴地说：“新时代太好了，我们要感恩党和政府，用勤劳和奋斗迎接新年，歌唱幸福新生活。”

据了解，该院连日来已向80余户贫困户送去农资2万余元，棉被、棉大衣各40件，期望群众过个红红火火幸福年。