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洛阳地铁1号线3标段5座车站全部封顶
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-28 08:48

　　正在施工的隧洞

　　日前，随着地铁1号线青年宫站主体封顶，由中国电建承建的地铁1号线3标段5座车站全部完成主体封顶，3标段成为1号线首个实现所有车站主体封顶的施工标段。

　　首个车站主体封顶、首个隧洞贯通、首个区间双侧隧洞贯通……目前，1号线3标段已在我市地铁建设中创造了多项第一。

　　3标段创造我市地铁建设多项第一

　　地铁1号线3标段位于1号线东段，全长9.1公里，主要承担青年宫、夹马营、启明南路、塔湾、杨湾5座车站和7个区间、14段隧洞掘进施工。

　　日前完成封顶的青年宫站位于老城区中州东路与左安街交叉口，车站为地下三层岛式结构，车站总长217米。

　　“青年宫站是3标段最后一座主体封顶的车站，也是地铁1号线第15座封顶的车站。”市轨道交通集团相关负责人介绍，在这之前，由中国电建承建的3标段已在我市地铁建设中创造多项第一。

　　2018年6月6日，3标段塔湾站成为1号线首座主体封顶的车站；随后的6月20日，史家湾站至塔湾站南侧隧洞成为全线首个贯通的隧洞；当年10月20日，史家湾站至塔湾站区间成为首个南北双隧洞贯通的区间。

　　坚持便民优先，最大限度让路于民

　　由于青年宫、夹马营等车站所在的中州东路两侧空间狭窄，为给市民日常留出更多保通空间，可用于地铁施工的空间十分有限。

　　地铁站围挡内部的通道仅留5米宽，只能供一台大型车单向通行，甚至平时负责吊装盾构机等装备的履带起重机不够停放，只能采用“逐段围挡”等方式，临时拆卸一段围挡来保障车辆停放。

　　“为保证进度，高峰期该站投入近500人作业，而常规类似工程仅需100余人即可完成。”中国电建洛阳地铁1号线3标段相关负责人表示，青年宫站主体结构采用半幅铺盖明挖法施工，先期对车站北侧中州路路面建设35厘米厚的混凝土盖板，随后对下部空间实施开挖。由于挖土机等大型机械不能作业，挖掘时多数只能依靠人工倒运，给施工带来极大难度。

　　坚持便民优先理念，为地铁施工营造了良好的社会环境。经过持续24小时不间断攻坚，1号线3标段5座车站主体封顶工期比原计划提前10天，为后续附属设施施工赢得更多有利时机。

　　1号线已有18台盾构机下井

　　“5座车站主体完工后，将全面转入附属结构施工。”中国电建洛阳地铁项目负责人表示，地铁的附属结构施工主要分为站内、站外两大部分，其中站内附属结构包括轨道顶部风道、站台板、楼梯、废水池、废水泵房等；站外附属结构包括车站出入口、风亭、消防疏散口等。

　　目前，洛阳地铁1号线还未实现主体封顶的谷水站、武汉路站、牡丹广场站正在加紧建设，预计今年5月底全部主体封顶。

　　同时，洛阳地铁1号线盾构区间施工也捷报频传：目前已有18台盾构机下井，累计掘进进度已经超过20公里，完成隧洞掘进任务的60%。按照计划，今年6月底1号线将全线“洞通”，今年年底全线“轨通”。（洛阳晚报记者 李东慧 通讯员 马毓鋆 段永乐文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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