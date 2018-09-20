洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳传统技艺类非遗数字化工程扎实推进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-23 08:52

非遗数字化工程摄制组拍摄铁谢羊肉汤制作过程

　　“清晨一碗汤，神仙也不当”，说的是我市市民早晨喝汤的习惯。说起洛阳的汤，市级非物质文化遗产代表性项目——铁谢羊肉汤可算是赫赫有名。随着我市传统技艺类非遗数字化工程的紧张进行，这碗汤有了自己的“数字档案”。

　　“羊肉汤”也能数字化

　　“我做了30多年汤，每天凌晨3点半起床。汤要做得好吃，必须用心才行。”近日的一个凌晨，孟津县白鹤镇铁谢李松祖传羊肉汤馆内灯火通明，铁谢羊肉汤第四代传承人李亚红进入了我市非遗数字化工程摄制组的镜头。

　　每天5点开始，就有“汤客”在门口等着喝头汤。一直忙到晚上9点打烊，李亚红才能坐下来歇一歇。为原汁原味儿拍摄好这项传统技艺，摄制组工作人员整整跟踪了4天。从本地两年以上的母山羊，到南方精心选配的配料，再到乡下包桌场景，舍不得漏掉一个镜头。

　　在这之前，摄制组在孟津县平乐镇，跟踪拍摄平乐脯肉的制作技艺。作为洛阳水席的前身“平乐官桌”里的一道本地特色菜肴，平乐脯肉至今深受孟津人喜爱。

　　“在孟津人的眼中，吃桌少了脯肉，就等于酒席不完整，东家面子就挂不住，从结婚到生子，每家每户办事都少不了脯肉。”平乐脯肉技艺传承人郭遂欣说。

　　郭遂欣祖辈数代人在平乐从事餐饮业，他最大的遗憾就是现在愿意学习脯肉制作技艺的人越来越少。他希望通过数字化传播，让年轻人爱上这项传统技艺。

　　19项非遗将有“数字档案”

　　去年12月，我市非遗数字化工程拍摄工作正式启动。首批拍摄对象选取了我市市级名录体系中19项传统技艺类代表性项目，涵盖了纺染织绣、编织扎制、雕刻塑造、金属加工、陶瓷烧造、文房制作、食品制作等7个大类，覆盖偃师市、孟津县、新安县、栾川县、洛宁县、汝阳县、老城区、瀍河区、洛龙区、涧西区、西工区11个县(市)区。

　　这是我市首次对市级非遗代表性项目开展专项型、集中性的数字化信息采集工作。截至目前，孟津县的拍摄工作已基本完成，进入后期制作阶段。预计此项工作将持续至今年9月。拍摄完成后，除采集全套信息外，还计划对剪辑播出版本进行集中宣传展示。

　　数字化，为了更好保护

　　为何要对传统技艺类非遗进行数字化记录？

　　市非遗保护中心相关负责人介绍，随着时代变迁，不少传统技艺类非遗的存续环境和传承链条呈濒危之势。正在开展的抢救性保护工作，其中一个重要手段便是数字化保护。

　　数字化技术，可对非遗进行信息采集和储存、处理和传播，以新的角度解读非遗。数字化手段的运用，给非遗保护提供了更多的可能性和发展空间。

　　“非遗项目的数字化保护，主要是借助数字摄影和录音、建立数据库等现代信息科技手段，为传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下珍贵资料，把非物质文化遗产转化为可共享、可再生的数字化形态，让这些非遗能得到很好保护。”该负责人说。(洛阳日报记者　常书香　通讯员　栾海宁　王鹏威　文/图)

　　>>>市首批数字化工程计划拍摄项目

　　新安县烫面角

　　瓷窑烧制技艺

　　太仓毛笔制作技艺

　　平乐脯肉制作技艺

　　铁谢羊肉汤制作技艺

　　青铜器制作技艺

　　唐白瓷烧制技艺

　　三彩釉画烧制技艺

　　李龙锡小米黄酒传统制作技艺

　　洛宁蒸肉制作技艺

　　手工棉纺织技艺

　　梅花玉雕制工艺

　　糖塑技艺

　　传拓技艺

　　马杰山牛肉汤制作技艺

　　栾川豆腐制作技艺

　　风筝制作技艺

　　老龙门农家芝麻焦干饼制作技艺

　　老雒阳面食制作技艺(浆面条)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·流感是冬季心血管病高发的助推剂，如何防护要重视
  • ·最全“食物嘌呤表”，会吃的人不担心尿酸高！
  • ·27岁女孩查出胃癌晚期！这样“吃”害了多少人！
    		•
    嵩县冰挂 错过又是一年
    嵩县冰挂 错过又是一年
    嵩县冰挂 错过又是一年
        寒冬时节，不想跑太远，不想耗时太久，又想看到不一样的风景，在洛阳周边赏赏冰挂，也能感受到冬日别样的美。
  • ·丰李会：挑红薯 买炊帚
  • ·腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
  • ·双休日到新安逛逛吧
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳查扣800余箱仿冒北京二锅头白酒
  • 明日22时至24日6时，洛阳这个区域要停水
  • 春节临近，洛阳这些年宵花开始热销
  • 亚洲杯进球后为何敬军礼？听听洛阳人...
  • “二师兄”洛阳闹市区玩“越狱”
  • 洛阳城郊有了城市书房
  • 伊河畔湿地：水暖鸭先知
  • 李亚主持召开市委常委（扩大）会议传...
  • 洛阳1500吨储备菜25日起投放 这32家商...
  • 洛阳伊水游园：展靓姿 惠民生
    		•
    百姓呼声
    社保中间断交了6年，接续的话需要补缴吗
    联通的iptv电视为何收不到cctv5频道？
    精彩图片
    父子联手 传承非遗制鼓...
    洛阳：文旅融合，共生...
    新安县人民调解员邵铁...
    武则天儿媳妇墓中壁画 ...
    精彩热帖

    偃师蔺窑村收银条

    洛阳老城速记

    极品天 爬楼致献

    “备战“春节
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605