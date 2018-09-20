首届“榜样洛阳”之榜样企业暨文明银行、文明医院评选结果出炉

榜样凝聚力量，实干创造未来。昨日，首届“榜样洛阳”之榜样企业暨2018年度文明银行、文明医院表彰活动举行，近50家榜样企业、单位受到表彰。

榜样凝聚力量，实干创造未来。昨日，首届“榜样洛阳”之榜样企业暨2018年度文明银行、文明医院表彰活动举行，近50家榜样企业、单位受到表彰。

为更好地服务市委、市政府全面深化“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标，引导经济界坚定发展信心，助力文明城市创建提升工作持续深入开展，2018年，洛阳日报报业集团在市有关部门指导下，策划推出了首届“榜样洛阳”之榜样企业暨文明银行、文明医院大型评选活动，致力于打造一个展示榜样力量、强化品牌形象、坚定各界信心、推动城市发展的舞台。活动历时4个多月，经过广泛宣传、市民投票、专家评审等，最终评选出获奖单位。

在昨日的表彰活动中，我市21家金融机构获得“2018洛阳文明银行”奖项，12家医疗机构获得“2018洛阳文明医院”奖项，14家企业获得“榜样洛阳”之“社会责任感企业”“创新力企业” “品牌价值企业”等奖项。荣获“人居建设杰出贡献者”奖项的碧桂园豫西区域副总裁郭书报表示，时代呼唤榜样，“榜样洛阳”评选活动为企业提升形象提供了平台，为企业创新发展树立了楷模，新的一年，碧桂园将继续秉持初心使命、践行社会责任，为洛阳经济社会发展贡献新的力量。与会人士表示，市委十一届九次全体(扩大)会议提出，要着力推进产业转型、动能转型、城市转型、生态转型、社会治理转型、体制机制转型，使发展质量效益不断提升，这是任务更是机遇，各行业、各企业要把对未来的信心转化为攻坚克难、比学赶超的实际行动，将“我能”的坚定自信转化成“我们能”的广泛共识，汇聚务实重干、拼搏奋进的磅礴力量，谱写浓墨重彩的洛阳篇章。(洛阳日报记者)