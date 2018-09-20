吉利区检察院：扶贫路上的“检察蓝”

1月17日，吉利区检察院党支部在党组书记、检察长卢致远的带领下，深入对口扶贫村伊川县鸦岭乡常川村走访慰问困难群众，在严寒中为他们送去了慰问金、棉被、油等生活慰问品，送去了党组织的关爱和温暖。
岁末将至，冬寒情深。1月17日，吉利区检察院党支部在党组书记、检察长卢致远的带领下，深入对口扶贫村伊川县鸦岭乡常川村走访慰问困难群众，在严寒中为他们送去了慰问金、棉被、油等生活慰问品，送去了党组织的关爱和温暖。
区检察院党支部分为三个党小组深入贫困户家中，每到一户，干警们都与困难群众进行亲切交谈，询问他们的生活情况，力所能及的为他们解决困难和问题，鼓励他们在国家政策扶持下，要树立信心，发扬自力更生、艰苦奋斗的精神，脚踏实地，扎实苦干，早日脱贫。
自2017年以来，区检察院与伊川县鸦岭乡常川村结成帮扶对子，积极支持常川地方发展，开展了一系列脱贫攻坚、扶贫慰问等工作。在新的一年，吉利区检察院将一如既往，将扶贫职责扛在肩上，把脱贫任务抓在手上，为脱贫攻坚工作贡献检察力量。
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