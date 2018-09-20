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春节也能买买买！洛阳多数快递公司过年“不打烊”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-18 09:26

　　最近，“快递放假时间表”受到大家关注，快递员们什么时候放假？年前还能收发快递吗？针对大家的疑问，记者走访了我市多家快递公司的营业网点。

　　在洛阳理工学院门口，一名申通快递的送货员表示：“没听说有放假通知。”在位于宝龙广场附近的圆通快递、天天快递、百世汇通等快递公司营业网点内，工作人员均表示，未收到放假通知。

　　随后，记者先后联系到申通快递、顺丰速运等公司在洛阳的相关负责人，得到的回答为：“春节期间不休息，可正常收发快递。”

　　不过，一些公司的负责人表示，春节期间可能安排人员调休，一些距离较近的营业网点可能临时合并。

　　因此，他们提醒，春节期间寄递或收取快件，时效或受到影响，送达时间可能比平时要晚一些，请大家多多谅解。您如果有急件，请尽可能提前安排寄递。

　　市邮政管理局相关负责人介绍，截至目前，我市共有37家快递公司，去年春节期间，这些公司均未放假且均安排了专人值班。

　　春节不打烊，但快递资费会不会上调？目前，各快递公司还未针对春节资费情况进行官方说明。从往年的情况来看，个别时段可能加收“节假日服务费”。

　　以顺丰速运为例，去年其针对部分重点城市的寄件服务，收取了“节假日服务费”，所寄物品重量越大，相应的服务费也越高。

　　因此，您如果在春节期间有寄件需求，请快递小哥上门收件之前，最好提前咨询该快递公司的节日资费情况，以免引发资费纠纷。（洛阳晚报记者 智慧）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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