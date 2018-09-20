央视纪录片《大戏记忆》在洛拍摄

记者昨日从市文广新局获悉，日前，央视大型纪录片《大戏记忆》豫剧篇《穆桂英挂帅》在我市取景拍摄，97岁高龄的马金凤先生专程参与，还与戏迷朋友进行了互动。
记者昨日从市文广新局获悉，日前，央视大型纪录片《大戏记忆》豫剧篇《穆桂英挂帅》在我市取景拍摄，97岁高龄的马金凤先生专程参与，还与戏迷朋友进行了互动。
豫剧《穆桂英挂帅》是豫剧大师马金凤的代表剧目，该剧一经问世就引起轰动，独创了我国戏剧表演艺术中“帅旦”这一行当。数十年来，由马金凤主演的豫剧《穆桂英挂帅》红遍大江南北，成为豫剧“马派”的优秀传统保留剧目。
市文广新局相关负责人介绍，纪录片在洛拍摄期间，97岁高龄的马金凤先生专程参与，还同戏迷朋友进行了互动。
记者了解到，纪录片《大戏记忆》豫剧篇选取了《花木兰》《穆桂英挂帅》《程婴救孤》三个剧目进行拍摄。该片以大戏为载体，挖掘大戏背后的鲜活人物和动人故事，同时运用新的技术手段，使中国传统戏曲艺术与当下先进的虚拟现实技术相融合，从而更好地传播和弘扬戏曲艺术。（洛阳晚报记者 潘立阁）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605