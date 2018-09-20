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洛阳今日天气晴好 昼夜温差较大
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-19 09:45

　　连续的阴雨天后，昨日的天空终于放晴了。

　　市气象局发布“周天气预报”称，据最新气象资料分析，本周我市天气晴好，冷空气活动频繁，周二至周三、周六受冷空气影响，风力较大。

　　具体预报为：今天晴天间多云，偏南风3级左右，气温1℃到15℃；明天晴天转多云，偏南风转偏北风3级到4级，气温1℃到14℃；周三多云转晴天，偏北风4级左右，气温3℃到12℃；周四晴天间多云，气温0℃到14℃；周五晴天间多云，气温2℃到16℃；周六晴天间多云，偏北风4级左右，气温2℃到14℃；周日晴天间多云，气温2℃到16℃。

　　虽然气温回升，但是昼夜温差很大，今天的最低气温为0℃，省气象服务中心官方微博@河南气象提醒，今天早晨估计是我省下半年以来最冷的一个早晨。

　　中华养生网发布文章称，吃是最快可以让身体感到暖和的一招，尤其是热腾腾的饮食。如含高蛋白质的热牛奶、有温补功效的红糖姜茶，或是西洋的迷迭香茶、肉桂茶，都是取暖的好来源。

　　冬季饮食切忌黏硬、生冷，因为此类食物属阴，易使人体阳气受损，饮食调养应以补为主。补法中以炖补为佳，炖补制作时间长，有利于营养消化吸收，而且可以适当加入药材，以增强疗效。

　　炖补时可根据个人体质选用一些高热量、高蛋白质的食物：

　　羊肉：冬天非常适合吃羊肉，因为羊肉性温，能给人体带来热量。中医说它是助元阳、补精血、疗肺虚、益劳损之妙品，是一种良好的滋补强壮食物。

　　鹅肉：谚语说“喝鹅汤，吃鹅肉，一年四季不咳嗽”，常食鹅汤、鹅肉，可以防治咳嗽，还能补益五脏。

　　鸭肉：冬天除了吃一些能补阳的食物，还要注意养阴，鸭肉营养丰富，是滋补妙品，尤适于体内有热、上火的人食用，特别是低烧、虚弱、食少、便秘和水肿的人，食鸭肉最有益。

　　看到这里，您是不是和记者一样，已经准备品尝一下上面三种炖肉的美味了？（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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