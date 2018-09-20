李亚主持召开市委常委（扩大）会议：深入贯彻习近平总书记重要讲话精神 全力稳定经济运行 加快民营经济发展

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委(扩大)会议，传达学习习近平总书记在中共中央政治局会议上分析研究当前经济形势和经济工作时的重要讲话精神、在民营企业座谈会上的重要讲话精神，以及全省促进非公有制经济健康发展大会精神；传达学习全国、全省易地扶贫搬迁工作现场会精神，研究我市贯彻落实意见。

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委(扩大)会议，传达学习习近平总书记在中共中央政治局会议上分析研究当前经济形势和经济工作时的重要讲话精神、在民营企业座谈会上的重要讲话精神，以及全省促进非公有制经济健康发展大会精神；传达学习全国、全省易地扶贫搬迁工作现场会精神，研究我市贯彻落实意见。

会议指出，要坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，切实把思想和行动统一到党中央对当前经济形势的分析判断和决策部署上来，全面把握总体平稳的运行特点，辩证把握稳中有变的客观环境，牢牢把握稳中求进的工作总基调，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，确保经济社会平稳健康发展。要加强经济运行调度，扩大合理有效投资，深挖消费潜力，坚定不移稳增长；坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”；在“引进来、走出去”上多想办法，多出实招，深入推进自贸区洛阳片区改革创新，持续扩大对外开放；加快推进重点项目建设，切实做好集中供热、雨雪天气应对、农民工工资支付、困难群众过冬保障、交通秩序治乱治堵等工作，确保各项工作落实落细，着力保持社会大局稳定。

会议审议了促进民营经济发展的相关文件。会议强调，要深入学习、深刻领会习近平总书记关于民营经济发展的一系列理论创新成果，把发展民营经济作为打好“四张牌”、推动县域经济“三起来”的重要举措，着力找差距、补不足，增强责任感、紧迫感，推动我市民营经济持续健康发展。要把握重点关键，坚持理念引领，以创新促转型、以改革激活力、以开放创优势、以绿色求持续，为民营经济高质量发展把方向；积极构建“亲”“清”政商关系，创新政商互动机制，把底线红线划清晰，把行为准则制定好，使“亲”有尺度、“清”有规范，切实把握好“工作联系等距离、服务企业零距离、私人交往远距离”的分寸，为民营经济高质量发展鼓足劲；大力优化营商环境，持续深化“放管服”改革，积极营造公平竞争的市场环境，持续减轻企业负担，为民营经济高质量发展松开绑；健全完善服务体系，着力破解企业融资难融资贵问题，着力服务民营企业开拓市场，着力满足企业人才需求，为民营经济高质量发展铺好路。要加强党对民营经济的全面领导，不断夯实民营经济健康发展基础。

会议强调，打好脱贫攻坚战是头等重要政治任务，没有任何退路和弹性，要认清形势，提升站位，不断增强责任感紧迫感。要着力在落实精准方略上下实功，在补齐短板上鼓实劲，在提升群众满意度上求实效，在加强作风建设上用实招，持续深化“一转三推进”，确保高质量打好精准脱贫攻坚战。要强化保障措施，压实工作责任、加强统筹推进，严格督导问责，按照“实事求是、较真叫板，规范程序、严格要求，边整边改、务求实效”的要求，切实做好贫困县退出市级初审工作。

会议传达了省纪委相关通报精神。

会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 李江涛 李东慧）

>>>>李亚活动报道集