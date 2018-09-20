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李亚在调研交通基础设施项目建设时强调：加强基础能力建设 为高质量发展积蓄更大势能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-10 09:06

　　昨日，市委书记李亚专题调研交通基础设施项目建设，强调要提升政治站位，明确工作重点，一步一个脚印加强基础能力建设，为高质量发展积蓄更大势能。

　　李亚指出，加强基础能力建设，是我市深入贯彻落实习近平总书记调研指导河南时提出的打好“四张牌”指示要求的重要内容，也是全面深化“9+2”工作布局的重要抓手。各级各部门要按照市委市政府既定部署和要求，破瓶颈、促进度、保质量、早投用，切实提升以交通为支撑的基础能力建设。

　　刚刚试运行的洛阳龙门交通枢纽公路客运中心，是龙门综合枢纽的重要组成部分。李亚一行首先来到这里实地察看车站建设管理和运营线路调度情况，对完善提升便民服务细节提出要求。他指出，洛阳龙门交通枢纽公路客运中心是市委市政府着力缓解中心城区拥堵、方便乘客就近换乘、减少机动车尾气污染的重要引领性项目，要着力保节点、保质量，抓好扫尾工程施工，确保尽快全面投用。要加强客车运营调度，优化线路班次，为广大市民旅客提供更优质服务。

　　二广高速洛阳城区段正在实施改扩建工程，将由双向四车道变为双向八车道。李亚来到二广高速跨洛河大桥施工现场，察看工程进度，协调解决工程推进中遇到的难题。他强调，要有效破解制度瓶颈，科学设置节点，落实落细责任，理顺体制机制，确保今年年底前全线形成施工高潮。要及早谋划九都路下穿二广高速涵洞建设，高标准高质量做好高速廊道两侧绿化，统筹推进沿线绿化、绿道建设。

　　在洛济高速孟津段建设工地，李亚听取了高速线路规划建设情况汇报，强调要积极破解瓶颈，在确保工程质量的前提下，尽快实现洛济高速孟津段通车，及早发挥高速带动效益。在宁洛高速伊阙站，李亚了解了该高速收费站改造提升和运行情况，希望有关部门严格控制规划，抓好周边整体风貌提升，打造靓丽的城市窗口。

　　李亚强调，要加快在建的二广改扩建、洛济、尧栾西等重点工程进度，统筹推进高速与中心城区、县城、旅游景区的互联互通等配套工程建设，实现综合效益最大化。要围绕城镇化布局和未来发展需要，积极推动宁洛高速洛阳城区段改扩建、六组团高速等项目及早开工，同时积极谋划一批重点高速项目，争取及早进入国家、省大盘子，不断提升洛阳高速通达能力。要抓好今冬明春高速“绿岛”完善工程，对高速互通区和收费站环岛、高速防护网内实施高标准绿化提升。

　　市领导王敬林、王琰君等参加调研。 （洛阳日报记者 李东慧）

>>>>李亚活动报道集
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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