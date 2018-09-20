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李亚在调研交通秩序治乱治堵工作时强调：带着责任带着感情 多措并举标本兼治 切实解好交通之堵和群众心中之“堵”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-09 08:52

　　昨日，市委书记李亚专题调研交通秩序治乱治堵工作，强调要始终带着责任、带着感情，多措并举、标本兼治，切实解好交通之堵和群众心中之“堵”，不断提升人民群众幸福感和满意度。

　　李亚一行先后来到芳林路与丽春路交叉口、南昌路与滨河北路交叉口，实地察看王城大道快速路、南昌路下穿隧道等重点项目道路保通情况，看望慰问在一线疏导交通的基层民警。李亚与出行群众亲切交流，询问大家对保通道路和交通秩序的意见建议。听到大家对市委、市政府实施王城大道快速路改造等重点项目十分拥护、对因施工带来的一时之堵表示理解时，他对广大群众的支持表示感谢。李亚指出，交通基础设施建设是破解城市发展之痛的必然之举，相信通过党委政府和人民群众一齐努力，一定能解好一时之堵、带来未来之畅。

　　在市数字化城市管理监督指挥中心、市交警支队指挥中心，李亚现场调阅监控探头，了解市区交通秩序和智慧城管运行情况。他强调，要用好互联网、大数据等技术，建管结合、建管并重，不断提升城市管理科学化水平。随后，李亚主持召开座谈会，听取交通秩序治乱治堵专项行动方案汇报，对进一步做好相关工作提出要求。

　　李亚指出，要深入学习贯彻习近平总书记日前在上海考察时对城市管理、社区治理工作提出的重要指示，认真落实省委、省政府关于百城建设提质暨文明城市创建的部署要求，扎实开展交通秩序治乱治堵专项行动，不断提升城市精细化管理水平，更好回应人民群众关切。要明确目标举措、突出重点环节，着力增加城市区道路交通基础设施、停车设施，有效提升公共交通分担率、道路通行效率、综合交通秩序和群众文明出行意识，大幅减少交通违法行为和交通拥堵路段，确保交通秩序集中整治行动取得实效。

　　李亚强调，治理交通拥堵必须标本兼治。要完善路网规划，确保主干路畅通、支路辅路环通，统筹做好地面、地下、立体等停车场建设开发，提升重点路口通行效率，加大港湾式公交站建设力度。要树牢“修路先保通”的理念，加快在建项目进度，着力通过双月攻坚完工一批、优化保通见效一批、及早谋划实施一批，确保重点项目尽早完工惠民。要加大交通违法行为打击力度，发挥公安交警主力军作用，用足用好现代技术手段，夯实属地责任，抓好占道经营、占道停车、违规围挡、共享单车等管理，优化公交出行方案，加大标识标牌引导力度，探索实施“路长制”，形成治理交通拥堵的强大合力。要坚持人民城市人民建，以文明城市创建为抓手，加大宣传舆论引导力度，让文明交通、保通方案等赢得人民群众更多支持和理解，动员全社会共同参与城市建设管理。要持续转变作风，深入一线、吹糠见米，协调解决问题，优化治堵治乱方案，推动我市交通拥堵状况取得较大改观。

　　市领导杨炳旭、王琰君、李保兴等参加调研。（洛阳日报记者 李东慧）

>>>>李亚活动报道集
[ 责任编辑：马佳佳]
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