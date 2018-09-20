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李亚在调研民营经济发展时强调：深入贯彻习近平总书记重要讲话精神 着力推动洛阳民营经济高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-14 09:04

　　昨日，市委书记李亚到部分民营企业调研并主持召开座谈会，与民营企业家一起学习习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，就推动洛阳民营经济高质量发展听取意见、共商良策。

　　李亚先后来到位于伊川县的北京利尔耐火材料有限公司、河南宝研新材料科技有限公司，位于高新区的洛阳涧光特种装备股份有限公司，深入了解企业生产经营情况。李亚勉励民营企业坚定信心、抓住机遇，不断做大做强做优，为洛阳发展多作贡献。

　　座谈会上，与会民营企业家结合企业发展，畅谈了学习习近平总书记重要讲话的体会和稳定增长的举措、未来发展的思路。李亚认真听取发言，不时插话询问情况，同大家深入交流。大家纷纷表示，一定认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚信民营企业发展之路会越走越宽。

　　李亚指出，习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话，让民营企业家吃了定心丸，为民营经济高质量发展开出了药方。当前民营经济发展的方向更加清晰、前景更加广阔、环境更加优化、基础更加坚实，正处于大有可为的时代。希望广大民营企业家进一步坚定发展的信心决心，吃下定心丸，安心谋发展，不断开创民营经济高质量发展新局面。

　　李亚强调，要坚持新发展理念引领，把准民营经济高质量发展的方向路径。要持续加快技术创新、产品创新、模式创新，不断完善供应链、延伸产业链、提升价值链，以创新促转型。要优化产权结构，健全市场化经营机制，加强内部管理，建立完善现代企业制度，以改革激活力。要加大引资引技引智力度，积极稳妥“走出去”，以开放创优势。要坚持绿色生产，深化绿色改造，强化绿色转型，以绿色求持续，让民营经济呈现“高颜值”。

　　李亚强调，各级党委、政府要真重视、真行动，认真落实习近平总书记重要讲话精神和省委、省政府要求，秉持亲商、安商、富商的理念，为民营经济发展营造良好发展氛围。要正确认识政商关系，创新政商互动机制，坚守政商关系的底线，着力构建亲清新型政商关系。要推动公平竞争，抓好要素保障，落实政策优惠，提升服务意识，保护企业合法权益，着力打造一流营商环境。要树立“抓好党建促发展”的理念，着力加强企业党建工作。要保护好企业家资源，大力弘扬优秀企业家精神。

　　李亚寄语广大民营企业家要继续发扬艰苦奋斗、敢闯敢干、聚焦实业、做精主业的精神，努力把企业做大做强做优；树立高标准、高目标，坚持绿色发展、创新发展，实现经济效益与社会效益的有机统一；讲正气、走正道，练好企业内功，遵纪守法搞经营，在合规合法中增强企业竞争力；常存家国情怀，积极投身公益事业，在承担社会责任中体现自身价值；甩开膀子放手干，撸起袖子加油干，为洛阳高质量发展再作新贡献。

　　市领导娄会峰、王敬林、安石柱参加调研座谈。 （洛阳日报记者 李江涛）

>>>>李亚活动报道集
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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