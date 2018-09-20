王琰君到嵩县开展脱贫攻坚宣讲活动

按照市委统一部署，昨日，市委常委、市政府党组成员王琰君到联系分包的嵩县田湖镇和深度贫困村嵩县饭坡镇青山村开展脱贫攻坚宣讲活动。

按照市委统一部署，昨日，市委常委、市政府党组成员王琰君到联系分包的嵩县田湖镇和深度贫困村嵩县饭坡镇青山村开展脱贫攻坚宣讲活动。

在青山村，王琰君实地查看了村容村貌和通村道路、小学、卫生室改造提升进展情况。他强调，要倒排工期、强化节点，抓好各项工程进度，及早完工惠民。要用好清洁取暖试点、危房改造等政策，努力把青山村建设成为农村人居环境改善示范村。王琰君还走访了秦成娃、刘战强等贫困户，面对面宣传精准扶贫、精准脱贫的政策，鼓励他们继续紧跟党中央走、紧跟总书记走，早日脱贫奔小康。

在田湖镇，王琰君与奋战在脱贫攻坚一线的基层干部和群众代表座谈交流，深入宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，宣讲党的脱贫攻坚政策和各级党委、政府精准扶贫、精准脱贫的各项举措等。他说，广大干部群众一定要认真落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，撸起袖子加油干，齐心协力打赢脱贫攻坚这场硬仗。镇村两级干部和驻村帮扶队员要持续深化“一转三推进”，带领群众一步一个脚印致富奔小康。 （洛阳日报记者 李东慧）