明起，洛阳这三条公交线路临时调整

昨日，记者从市公交集团获悉，由于开元大道与王城大道交叉口东西方向断行，自明日起，途经附近的公交线路将临时调整，请您乘车时留心。

昨日，记者从市公交集团获悉，由于开元大道与王城大道交叉口东西方向断行，自明日起，途经附近的公交线路将临时调整，请您乘车时留心。

具体调整方式如下——

大数据专线

去程从新区第一公交停车场公交站发车，沿原线路行至开元大道与金城寨街交叉口后，改走金城寨街、太康路、隋唐园立交、王城大道西侧保通路、开元大道恢复原线；回程从文仲大道洛宜路口公交站发车，沿原线路行至开元大道与学府街交叉口后，改走学府街、牡丹大道、望春门街、开元大道恢复原线。

57路

去程从东花坛西公交站发车，沿原线路行至开元大道与通济街交叉口后，改走通济街、牡丹大道、学府街、开元大道恢复原线；回程从开元大道龙祥街口公交站发车，沿原线路行至开元大道与学府街交叉口后，改走学府街、牡丹大道、望春门街、开元大道恢复原线。

99路

去程从牡丹广场东公交站发车，沿原线路行至中州路与涧东路交叉口后，改走涧东路、丽春路、王城大道、古城路、永泰街、开元大道恢复原线；回程从龙门石窟公交站发车，沿原线路行至王城大道与丽春路交叉口后，改走丽春路、芳林路、中州路恢复原线。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 王明广 王斐）