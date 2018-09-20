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洛阳今日冷空气继续 气温3℃到12℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-15 09:46

　　今天，冷空气继续影响我市，好在集中供热开始了。昨天上午，有些市民发现家里的暖气片已经提前热了。您摸一下家中的暖气片，看看是不是也热了？

　　昨天早上，大雾如约而至，上班的人们穿行在白色的雾气中，都小心翼翼的。不少人询问：大雾天气何时结束？市气象台昨日10时30分发布大雾黄色预警：预计白天到夜里我市除栾川外的大部分地区将出现能见度小于500米的大雾，请注意防范。

　　紧随大雾步伐的是较强冷空气。中央气象台官网发布“天气公报”称，14日至17日，较强冷空气自西向东影响我国大部分地区，其中14日至15日影响华北、东北和黄淮地区。

　　昨天，中国天气网发布文章称，目前冬季前沿已经推进到了黄河下游地区，石家庄、西安、济南已在11月5日入冬，较常年偏早。本轮冷空气过后，冬季前沿有可能推进到淮河附近，这意味着我国北方将全面入冬。

　　值得一提的是，人们习惯把立冬当作冬季的开始，但从气象学上说，立冬并不是入冬。气象专家解释，立冬是二十四节气之一，每年的时间相对固定，为11月7日或8日。按照气象学的标准，连续5天平均气温低于10℃才算入冬。由于每年的天气条件不同，入冬的时间有一定差异。据统计，近30年来，我市平均入冬日期在11月7日前后。

　　今明两天天气咋样？市气象台预计，今天阴天转小雨，西南部山区有小雨雪，偏北风2级到3级增加到4级，气温3℃到12℃；明天阴天有小雨，局地中雨，西南部山区有降雪，偏北风4级，气温3℃到8℃。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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