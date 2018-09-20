王琰君主持召开供热生产调度会

昨日上午，在全市正式启动供热前，市委常委、市政府党组成员王琰君主持召开供热生产调度会，强调要提升站位、抓好调度，扎实办好供热民生实事，着力温暖千家万户。 昨日上午，在全市正式启动供热前，市委常委、市政府党组成员王琰君主持召开供热生产调度会，强调要提升站位、抓好调度，扎实办好供热民生实事，着力温暖千家万户。 会上，市城市管理局、各供热企业等就今冬供热准备情况作了汇报，并对如何进一步提高供热质量提出了具体措施。今年我市新增83个供热小区、新增供暖面积743万平方米，集中供热普及率达到80.1%，覆盖全市870余个住宅小区。 会议强调，推进城市集中供热，是关系广大群众温暖过冬、提高生活质量的重大民生工程，要深入贯彻落实以人民为中心的发展思想，加强协调调度，落实落细责任，形成工作合力，真正带着感情和责任抓好供热工作。主管部门和供热企业要加快转变领导方式、思维方式和工作方式，大力弘扬一线工作法，抓好正常运行热力管网监测调控，扎实做好各项准备工作，确保供热设施安全稳定运行。要按照“急事急办、特事特办”的原则，抓好老旧小区供热改造和“引热入洛”工程各项扫尾工作，用最短时间解决影响供热的突出矛盾问题，保证如期完成任务、按时供暖，确保广大群众温暖过冬。 （洛阳日报记者 李东慧）